今（21）日大年初五迎財神，命理專家小孟老師表示，初五大樂透春節加碼持續進行中，有5生肖買樂透會有好運，分別為生肖兔、龍、羊、猴、蛇，招財數字為1、3、5、8，建議可找住家西方的彩卷行投注。另外，小孟老師也列出12生肖運勢以及幸運色，有望增加中獎好運，也許今晚就真的迎財神到身邊來了。
📍初五樂透好運生肖
兔、龍、羊、猴、蛇
📍初五招財數字
1、3、5、8
📍初五刮刮樂財神方位
正西方（可找住家西方彩卷行）
初五迎財神、大樂透加碼！12生肖運勢、幸運色一次看完
🟡生肖鼠
工作：點子驚豔全場
感情：職場戀情萌芽
財運：紅包行情看漲
健康：身心平衡健康
幸運色：深藍色
🟡生肖牛
工作：老闆大力讚賞
感情：另一半送驚喜
財運：正財投資穩定
健康：保持規律作息
幸運色：咖啡色
🟡生肖虎
工作：領導團隊衝刺
感情：霸氣守護愛人
財運：送禮得到貴人
健康：毒素順利排出
幸運色：亮橘色
🟡生肖兔
工作：同事互助順利
感情：溫柔體貼加分
財運：偏財運勢旺旺
健康：留意腸胃不適
幸運色：淺綠色
🟡生肖龍
工作：展現專業能力
感情：收到曖昧訊號
財運：接神迎到財神
健康：避免久坐不動
幸運色：金黃色
🟡生肖蛇
工作：輕鬆解決難題
感情：散發神秘魅力
財運：投資獲利看好
健康：留意情緒起伏
幸運色：銀灰色
🟡生肖馬
工作：貴人自動找上
感情：脫單機率極高
財運：業績能夠開旺
健康：遠離過敏源頭
幸運色：正紅色
🟡生肖羊
工作：創意獲得採納
感情：舊識擦出火花
財運：能有意外財富
健康：避免暴飲暴食
幸運色：鵝黃色
🟡生肖猴
工作：談判無往不利
感情：幽默感大加分
財運：中獎手氣不錯
健康：減少油膩攝取
幸運色：靛藍色
🟡生肖雞
工作：規劃井井有條
感情：認真模樣迷人
財運：發現省錢妙招
健康：睡眠品質留意
幸運色：米白色
🟡生肖狗
工作：受到長官信賴
感情：感情穩定升溫
財運：投資眼光獨到
健康：避免過度勞累
幸運色：土黃色
🟡生肖豬
工作：心情愉悅開工
感情：被愛包圍幸福
財運：業績獎金豐厚
健康：體重留意控制
幸運色：粉紅色
資料來源：小孟老師星座塔羅牌之清水孟
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
