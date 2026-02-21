今（21）日大年初五，春節連假倒數兩天，昨日墾丁、大湖、清水等路段午後返車潮湧現，公路局今日預估20多處省道路段仍將持續壅塞，將依各路段交通特性進行替代道路導引，同時針對11處國道易壅塞路段已規劃替代道路。
昨日午後各地北返車潮湧現，如台1線水底寮-楓港路段、台2線萬里-大武崙路段、福隆-瑞濱路段、台3線大溪-慈湖路段、大湖路段、台3丙線社寮紫南宮路段、台9線東澳隧道路段、觀音谷風隧道路段、中仁隧道路段、仁水隧道路段、三棧-大清水路段、草埔-雙流路段、麻里巴橋-楓港路段。
另有，台18線嘉義-中埔路段、台21線日月潭周邊路段、台26線楓港-墾丁路段、台61線南寮-竹港大橋路段、竹南路段、中彰大橋路段、大山-清水路段、洋厝-大城路段、台65線土城交流道路段、台74線快官-成功路段、大里二-霧峰路段、台86線關廟交流道路段、台88線鳳山-五甲路段等均有車多壅塞情形。
今日預估易壅塞路段如下：
公路局已請客運業者於115春節期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假亦推出國道客運優惠措施，如有旅運需求，建議多加搭乘公共運輸。公路局已協調客運業者視人潮機動增班，昨（20）日西部國道客運共計行駛4,646班次，疏運92,488人；東部國道客運路線共計行駛1,651班次，疏運34,548人。
另外公路局針對11處國道易壅塞路段已規劃替代道路，並於沿線設置導引牌面供用路人遵循行駛，建議用路人可於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」及「幸福公路App」查詢路況資訊，路程中請隨時注意省道沿線資訊可變標誌（CMS）及幸福公路App所提供之即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。
我是廣告 請繼續往下閱讀
另有，台18線嘉義-中埔路段、台21線日月潭周邊路段、台26線楓港-墾丁路段、台61線南寮-竹港大橋路段、竹南路段、中彰大橋路段、大山-清水路段、洋厝-大城路段、台65線土城交流道路段、台74線快官-成功路段、大里二-霧峰路段、台86線關廟交流道路段、台88線鳳山-五甲路段等均有車多壅塞情形。
今日預估易壅塞路段如下：
- 省道路段：
台61線鳳鼻-香山路段（北向），台1線水底寮-楓港（北向）、台61線竹南路段（北向）、中彰大橋（南向）等
- 銜接國道路段：
台18線接國3中埔交流道（西向）、台65線國3土城交流道（南向）、台74線臺中環線接國3之快官（東向）、霧峰（雙向）、台86線歸仁交流道（東向）、台88線鳳山-五甲（西向）等
- 觀光風景區及新春參拜路段：
台2線萬里-大武崙（雙向）、福隆路段（雙向）、台2線與台2乙線關渡-淡水（雙向）、台3線大溪路段（雙向）、大湖路段（雙向）、台3丙線竹山紫南宮（東向）、台9線礁溪路段（北向）、新店-烏來（北向）、台19線北港朝天宮（雙向）、台26線墾丁（北向）等
公路局已請客運業者於115春節期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假亦推出國道客運優惠措施，如有旅運需求，建議多加搭乘公共運輸。公路局已協調客運業者視人潮機動增班，昨（20）日西部國道客運共計行駛4,646班次，疏運92,488人；東部國道客運路線共計行駛1,651班次，疏運34,548人。
另外公路局針對11處國道易壅塞路段已規劃替代道路，並於沿線設置導引牌面供用路人遵循行駛，建議用路人可於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」及「幸福公路App」查詢路況資訊，路程中請隨時注意省道沿線資訊可變標誌（CMS）及幸福公路App所提供之即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。
更多「2026過年」相關新聞。