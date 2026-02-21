我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌昨日在彰化縣二林鎮發福袋遭騎機車男子嗆聲，大罵「臭豎仔」，一名志工拿糖果要塞往男子嘴巴惹議。對此，黃國昌今日表示，撕裂社會大罷免已經結束了，透過對立跟衝突來謀取政治上面的利益，對於台灣絕對是傷害。黃國昌今日上午前往中和烘爐地福德宮參拜，並接受媒體聯訪。針對新春走春、發福袋屢屢遇到民眾嗆聲，黃國昌回應說，過年期間遇到一些民進黨的支持者用不理性情緒性的字眼來謾罵，民眾黨向來的態度都是溫和理性的應對，並沒有要跟他們製造任何的衝突 ，相信過去這幾天大家都可以清楚的看得出來。他在面對這種不理性的謾罵的時候 ，他希望過年的時候說好話、做好事。黃國昌說，至於昨天在彰化那樣的狀況就是志工朋友跟民眾的互動的情況，具體的情況是怎麼樣，老實說，他並沒有親眼的看到，但是民眾黨的立場非常的清楚，大罷免已經結束了，過去這一年民進黨撕裂社會、造成社會的對立跟衝突這樣的舉動應該要停止了，因為你有不同的政治立場 ，我們彼此都互相尊重，你要支持民主進步黨的他也尊重，但問題是台灣是一個多元民主的社會，有不同的意見跟立場，大家可以好好理性的溝通討論，用這一種謾罵性的字眼 ，然後在過年的期間當中那對著志工來進行一種謾罵，甚至是咆哮 ，他覺得這不是一個很好的舉動。黃國昌表示，不管怎麼樣 ，民眾黨向來就事論事，在應對的時候都是用理性，都是用溫和的態度，甚至絕大多數的志工，在回應的時候都是祝對方新年快樂。並沒有回罵或者是說有什麼其他情緒性的字眼。媒體詢問遇到嗆聲心情有受到影響嗎？黃國昌說，其實心情倒沒有什麼特別影響，因為這種情緒其實從去年就一直累積，一直延續到今年，對他來講比較感慨的事情，是台灣社會怎麼會被撕裂怎麼嚴重，就像民眾黨前主席柯文哲說，「賴清德為什麼要把台灣搞得四分五裂的」，過去有不同的政治立場 ，讓各自爭取選民的支持 ，大家對自己不同的政治立場、不同政策上面的想法可以溝通交換意見，難道民進黨真的希望台灣社會剩下互相的謾罵跟叫囂嗎，「這是我們希望的台灣嗎？」黃國昌表示，相信絕大多數的台灣人都是良善的，他們在每一場拜會行動當中 ，其實遇到的絕大多數都是熱情、溫暖的台灣人，而不是這種情緒性謾罵字眼的人，所以怎麼樣真的弭平社會的傷痕、降低對立跟衝突，好好的就事論事來討論公共政策，這個才是台灣目前需要的，如果說想要藉由這樣的對立跟衝突來謀取政治上面的利益的話，對於台灣絕對是傷害。