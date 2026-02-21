我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市中區調解委員會日前受理一起未成年竊盜案件，意外牽出一段充滿溫情的社會暖故事。一名輟學少年因竊取寶可夢卡牌遭逮，原先氣憤堅持提告的被害人，在調解會主席張杜筠慧的耐心斡旋下，不僅態度軟化，更與陪同少年出席的牧師共同伸出援手，給予迷途少年一次重生的機會，完美詮釋了「調紛解結，情滿人間」的真諦。據了解，該名未成年少年小華（化名）因偷竊寶可夢卡片，被被害人阿瑞（化名）當場查獲。雙方進入調解室時，阿瑞怒不可遏地痛批小華是偷竊慣犯，並揚言「絕對告到底，絕不和解」。面對被害人的怒火，小華坦承錯誤並主動聲請調解，無奈自身毫無經濟能力，只能希望能以分期付款的方式尋求彌補的機會。陪同小華出席的牧師透露了少年令人鼻酸的身世。小華自幼遭母親棄養、父親入監服刑，僅靠不識字的奶奶打零工撫養長大。在缺乏資源與教育的環境下，小華不僅在校頻繁惹事，目前更處於輟學狀態。年邁的奶奶已無力解決孫子闖下的爛攤子，只能求助教會，期盼被害人能網開一面。然而，阿瑞起初認為身世坎坷不能成為合理化犯罪的藉口，堅持必須給少年一個慘痛的教訓。眼見調解陷入僵局，擁有近20年調解經驗的張杜筠慧主席，決定將雙方暫時分開，並與阿瑞進行單獨深談。在懇談過程中，張杜筠慧意外得知阿瑞其實也是一名「更生人」，正因為經歷過入監服刑的痛苦，深知「歹路不可行」，才會對犯罪行為抱持零容忍的態度。張杜筠慧靈機一動，以「過來人」的角度溫情勸說，你的年紀其實就跟小華的父親相仿，就像一個爸爸看著自己的小孩犯錯一樣，能不能再給他一次機會？留一條路給他走，也為你自己種下一方善的福田。這番席話深深觸動了阿瑞，經過長達十分鐘的沉思後，他決定放下怒火，將原本高達3萬元的求償金降至1萬5千元，願意給小華一個悔過的機會。面對這筆賠償金，小華依然無力負擔。此時，一旁的牧師毫不猶豫地自掏腰包，當場代墊了5千元，並承諾剩餘的1萬元將從小華未來的打工薪資中逐月扣除2千元。阿瑞也點頭同意了這項提議，讓這場原本劍拔弩張的調解，在溫馨與包容中圓滿落幕。投身基層調解服務多年的張杜筠慧主席事後感性地表示，調解工作不僅僅是處理糾紛，更是為社會「種福田」。她感慨地說，「如果這個社會上，每一個不慎犯錯的人，都能幸運地遇到像阿瑞和牧師這樣願意伸出援手的貴人，就能減少許多悲劇。這個社會從來不缺落井下石的人；真正稀缺的，是願意拉人一把、給人重生機會的那雙手。」這起案件不僅成功化解了雙方的干戈，更展現了台灣基層調解制度中，法理之外難能可貴的人情與溫暖。