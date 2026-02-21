大年初五迎財神、開工求好運！今（21）日是農曆正月初五，也是五路財神生日，台北松山霞海城隍廟上午9時起在廟前舉辦「迎財神 發錢母 添補財庫」活動，並抽出今年國家經濟籤為第60首「上上籤」，同時發放多達2萬份馬年錢母，吸引民眾漏夜排隊，頭香自初三就到現場等候，排隊人龍繞廟一圈還綿延至松山捷運站出口附近，現場人潮擠爆相當熱鬧。
排錢母人龍綿延1公里！清晨人潮已繞廟一圈
松山霞海城隍廟總幹事陳美雲表示，每年初五都是補財庫、求財運最旺的一天，今年人潮更勝往年，排隊隊伍綿延超過1公里。《NOWNEWS》記者今（21）早8時直擊，現場人龍已繞廟整整一圈，尾端更排到接近捷運松山站出口附近，仍不斷有信眾加入排隊行列。
排頭香的民眾低調不願受訪，據了解，排得第一名位置的民眾自大年初三就已現身開排，第二名的民眾表示，昨（20）日初四中午到場，希望討個福氣分好運。
廟方：視人潮加碼錢母發放，希望全民一起發財
現場除了發放馬年錢母外，今（21）日初五迎財神，也開放民眾「摸財神鬍鬚」祈求財氣入袋，還安排「猛男武財神」大跳韓國流行舞曲，不少投資股票的民眾特地前來拜拜，盼能止跌回穩、財運翻身。
松山霞海城隍廟總幹事陳美雲表示，今年原定發放2萬份錢母，若人潮持續湧現，不排除再加碼1萬份，「大家排這麼長，我們希望能發就盡量發，讓所有人一起發財。」她也透露，近期景氣讓不少民眾感到壓力，初四來拜拜的人潮就已「擠到進不了廟」。
錢母預計發至中午！添補財庫法會持續到下午
廟方說明，初五上午9時起舉辦「迎財神、發錢母、添補財庫」活動，錢母發放預計至中午為止；即使來不及排隊沒拿到錢母，今（21）日上午9時至下午4時仍可現場報名參加「補財庫法會」，將依序安排梯次，讓民眾把握初五旺財時機，為新的一年開工添好運。
松山霞海城隍廟位於松山區八德路四段439號，鄰近饒河夜市，以五路財神靈驗聞名，是台北市求財熱點之一。而廟內摸財神鬍鬚習俗源自民間傳說，許多人參拜後財運大開，成為每年初五必備儀式。
【迎財神 發錢母 添補財庫】活動
法會日期：2026年2月21日（大年初五）
報到時間: 上午9時至下午4時
流程說明：時間內皆可報到，將依報到順序安排跟拜梯次，報名後無法到場的信眾由道長代為稟疏文祈福。
