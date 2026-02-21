我是廣告 請繼續往下閱讀

排錢母人龍綿延1公里！清晨人潮已繞廟一圈

▲松山霞海城隍廟大年初五發錢母，頭香大年初三就開始排隊。（圖／記者吳翊緁攝）

廟方：視人潮加碼錢母發放，希望全民一起發財

▲松山霞海城隍廟大年初五發錢母，現場排隊人龍綿延逾1公里。（圖／記者吳翊緁攝）

▲初五一早7時就出現排隊人龍。（圖／記者吳翊緁攝）

錢母預計發至中午！添補財庫法會持續到下午

▲馬年錢母共2萬份，將視人潮是否加碼至3萬份，預計發放到中午。（圖／記者吳翊緁攝）

▲大年初五上午9時至下午4時可現場報名參加「補財庫法會」。（圖／記者吳翊緁攝）

大年初五迎財神、開工求好運！今（21）日是農曆正月初五，也是五路財神生日，，吸引民眾漏夜排隊，頭香自初三就到現場等候，排隊人龍繞廟一圈還綿延至松山捷運站出口附近，現場人潮擠爆相當熱鬧。松山霞海城隍廟總幹事陳美雲表示，每年初五都是補財庫、求財運最旺的一天，今年人潮更勝往年，排隊隊伍綿延超過1公里。仍不斷有信眾加入排隊行列。排頭香的民眾低調不願受訪，據了解，排得第一名位置的民眾自大年初三就已現身開排，第二名的民眾表示，昨（20）日初四中午到場，希望討個福氣分好運。現場除了發放馬年錢母外，今（21）日初五迎財神，也開放民眾「摸財神鬍鬚」祈求財氣入袋，還安排「猛男武財神」大跳韓國流行舞曲，不少投資股票的民眾特地前來拜拜，盼能止跌回穩、財運翻身。「大家排這麼長，我們希望能發就盡量發，讓所有人一起發財。」她也透露，近期景氣讓不少民眾感到壓力，初四來拜拜的人潮就已「擠到進不了廟」。廟方說明，初五上午9時起舉辦「迎財神、發錢母、添補財庫」活動，將依序安排梯次，讓民眾把握初五旺財時機，為新的一年開工添好運。松山霞海城隍廟位於松山區八德路四段439號，鄰近饒河夜市，以五路財神靈驗聞名，是台北市求財熱點之一。而廟內摸財神鬍鬚習俗源自民間傳說，許多人參拜後財運大開，成為每年初五必備儀式。法會日期：2026年2月21日（大年初五）報到時間: 上午9時至下午4時流程說明：時間內皆可報到，將依報到順序安排跟拜梯次，報名後無法到場的信眾由道長代為稟疏文祈福。