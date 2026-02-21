中央氣象署預報員林定宜表示，今（21）日初五至開工中南部高溫逼近30度，北部與東部約26至28度，但日夜溫差普遍逾10度。下周二後將有兩波鋒面接力影響台灣，氣溫變化幅度大，天氣由晴轉濕涼，周二晚間起第一波鋒面通過並伴隨東北季風增強，北部降至22度左右；周四短暫回溫後，周五第二波鋒面再影響，全台轉為較濕涼，東半部、恆春半島則持續有零星降雨。
開工熱飆30度！白天持續升溫 日夜溫差破10度
初五收假前夕，全台大致維持晴朗穩定格局。氣象署表示，受東南至偏南風影響，水氣偏少，僅東半部及恆春半島偶有局部零星降雨。清晨低溫方面，中北部約12至16度，南部及東南部約18度；白天則明顯升溫，北部及東部高溫約24至26度，中南部可達28度以上。
林定宜說明，隨著周日（22日）起至下周二白天持續升溫，中南部接近30度，東部約26至27度，北部27至28度，部分地區高溫甚至有機會挑戰30度，體感近似初夏，但周日前溫差普遍達10度以上，日夜溫差仍大，西半部尤為明顯，早出晚歸須適時增減衣物。
下周兩波鋒面報到！北部轉涼降雨 周五再次降溫
未來一周將有兩波鋒面報到，第一波落在下周二晚間至周三，鋒面移動快速，並伴隨東北季風增強，北部白天高溫將降至約22度，隨後周四短暫回溫。第二波鋒面預計周五影響台灣，屆時氣溫再度下滑，實際降溫幅度仍待進一步觀察。
降雨趨勢方面，今起至周日白天前，各地多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有局部零星短暫雨；周日晚間至下周一，基隆北海岸與大台北地區轉為零星短暫雨。下周二深夜起，鋒面通過及東北季風增強，迎風面的北部、東半部與恆春半島將出現局部短暫陣雨。
此外，氣象署提醒，中部以北地區於周六及下周二清晨至上午，易有局部霧或低雲影響能見度；周六晚間至周日金門、馬祖地區亦可能出現霧或低雲，民眾應留意交通與航班資訊。海象方面，周六、周日基隆北海岸、東半部、恆春半島、綠島、蘭嶼及馬祖有長浪發生機率。
資料來源：中央氣象署
