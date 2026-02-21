我是廣告 請繼續往下閱讀

中國體育代表團在2026年米蘭冬奧會賽場再度摘金，在2月21日，自由式滑雪男子空中技巧決賽在利維尼奧空中技巧與雪上技巧公園舉行。中國選手王心迪憑藉決賽最後一輪難度系數高達5.1的出色發揮，以132.60分摘得金牌。值得一提的是，王心迪的妻子徐夢桃已在兩天前成功衛冕女子項目冠軍，兩人成為奧運史上首對在同屆冬奧會奪得同一項目男、女金牌的夫妻。中國隊在該項目展現出極強的統治力，派出齊廣璞、王心迪、李天馬、孫佳旭共 4 名選手滿額參賽，且全數晉級決賽。在「一跳定勝負」的終極決戰中，中國隊與瑞士隊展開直接對抗。最終，王心迪頂住壓力排名第一夺冠；年僅 22 歲的隊友李天馬以 123.93 分獲得銅牌；孫佳旭與北京冬奧金牌得主齊廣璞則分別獲得第四名與第六名。瑞士選手諾埃·羅特（Noe Roth）以銀牌收官。這是 30 歲的王心迪職業生涯第三次參加冬奧會。在北京冬奧會僅獲第 14 名後，他在米蘭冬奧週期歷經狀態低迷與焦慮，甚至一度「度日如年」。王心迪賽後激動表示：「我一點預感都沒有，直到最後一跳。我想起我家徐夢桃同志說的，要相信『相信』的力量。只要自己努力，一切交給天意。」王心迪的奪冠不僅是個人救贖，更成就了與徐夢桃「頂峰相見」的體壇佳話。兩人在決賽間隙相擁鼓勵的畫面，成為本屆冬奧最動人的瞬間之一。隨著當日比賽結束，本屆冬奧短道速滑賽事也宣告收官。中國隊在傳統優勢項目中表現未達預期，僅由孫龍在男子 1000 米獲得一枚銀牌。當日女子 1500 米決賽中，小將楊婧茹獲得第四名；男子 5000 米接力中國隊則獲得 B 組決賽第一。其他賽場戰況方面，速度滑冰女子1500米，中國選手韓梅獲得第九名，荷蘭老將安托瓦妮特·德容（Antoinette de Jong）奪得個人首枚奧運金牌。雙人雪車女子前兩輪結束，中國組合懷明明/王璇暫列第 13 位。冬季兩項挪威選手達萊-謝夫達爾（Johannes Dale-Skjevdal）在男子 15 公里集體出發中奪冠。截至2月20日 比賽結束，挪威隊以17枚金牌穩坐金牌榜首位；美國隊以10金位列第二；東道主意大利隊以9金排名第三。中國代表團目前已收穫4枚金牌。