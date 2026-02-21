大樂透春節加碼喚起全台民眾的發財夢！隨著農曆春節 9 天連假進入尾聲，春節大紅包、小紅包持續送出，不少民眾也想在年假結束前最後一搏，期盼抱回意外之財。對此，台灣彩券公司也公布 2026 年新春財運超旺的彩券行，已有多位百萬得主誕生，昨（20）日晚間甚至開出 2 億元頭獎。《NOWnews今日新聞》也彙整各縣市財神最眷顧的彩券行地點，讓民眾找到離家最近的「財位」試試手氣！
⭐️本文重點摘要
◼︎北台灣最旺彩券行地點、中獎紀錄
◼︎中台灣最旺彩券行地點、中獎紀錄
◼︎南台灣最旺彩券行地點、中獎紀錄
◼︎東台灣最旺彩券行地點、中獎紀錄
📍北台灣最旺彩券行地點、中獎紀錄
新北市中和區－希望彩券行
地址：新北市中和區連城路 199 號
強運紀錄：累積春節加碼獎項已達 5 次。
中獎戰績：113、114 年皆有開獎紀錄；2026 年於 2/13、2/16 各開出 1 注大紅包，2/19 再開出 1 注小紅包。
桃園市觀音區－日王旺彩券行
地址：桃園市觀音區草新里大觀路二段 165 號
強運紀錄：大年初四送出 2 億元大樂透頭獎。
中獎戰績：2/20 開出大樂透 2.08 億元頭獎，由一人獨得。
📍中台灣最旺彩券行地點、中獎紀錄
台中市北屯區－幸運商行
地址：臺中市北屯區四平路聯邦巷 2 號
電話號碼：04-24226682
營業時間：08:00–20:00
強運紀錄：全台最強！自第五屆以來累積開出 7 注春節加碼獎項。
中獎戰績：114 年曾開出 4.7 億元大樂透頭獎；2026 年加碼期間氣勢驚人，於 2/12、2/17、2/18、2/19 連續開獎（共 1 注大紅包＋3 注小紅包）。
📍南台灣最旺彩券行地點、中獎紀錄
台南市永康區－金鑽商行
地址：台南市永康區永大路二段 901 號 1 樓
電話號碼：06-2033377
營業時間：07:00–23:00
強運紀錄：累積已開出 5 注春節加碼獎項。
中獎戰績：2026 年春節期間連發，於 2/13、2/14、2/18、2/19 合計開出 1 注大紅包與 3 注小紅包。
台南市六甲區－萬客來彩券行
地址：台南市六甲區中山路25號
強運紀錄：累積開出 3 注春節加碼獎項。
中獎戰績：113 年曾開出 6.3 億元威力彩頭獎；2026 年於大年初三（2/19）再次開出 1 注小紅包。
地址：臺南市六甲區中山路 25 號
電話號碼：06-6989522
營業時間：08:00–00:00。
高雄市小港區－漢生彩券行
地址：高雄市小港區漢民路 153 號
電話號碼：0921-255-617
營業時間：08:30–20:30
強運紀錄：大樂透 1 億元得主於初一誕生。
中獎戰績：2026 年大年初一（2/17）開出 1 億元頭獎，初三（2/19）再開出 1 注小紅包獎項。
📍東台灣最旺彩券行地點、中獎紀錄
花蓮縣瑞穗鄉－錢送你彩券行
地址：花蓮縣瑞穗鄉瑞美村 13 鄰中山路一段 98 號 1 樓
強運紀錄：被譽為年年開頭獎的代名詞。
中獎戰績：114 年曾創下「連兩天開大獎」（頭獎＋大紅包）紀錄；2026 年大年初三（2/19）再度開出 1 注小紅包。
大樂透春節加碼最新戰況
截至昨（20）日大年初四開獎結束後，大樂透春節加碼的480組100萬元的春節大紅包和800組10萬元的春節小紅包獎項，春節大紅包、小紅包剩餘組數分別為230組和426組，今（21）日將持續加開9個春節大紅包獎號和1個春節小紅包獎號。
資料來源:台灣彩券
