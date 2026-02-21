我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李周輝紐約求婚成功，跟高敏英12月舉辦婚禮。（圖／IG@lamuzes和joohweylee）

《換乘戀愛》敏英、周輝結婚 告白：走一輩子的人

南韓人氣戀愛實境節目《換乘戀愛》第一季播出至今4年依舊話題不斷，當年以「前任情侶」身分上節目的高敏英與李周輝，從分手後再度相遇、鏡頭前坦承遺憾，到節目最終選擇彼此復合，成為第一季最具代表性的情侶之一，如今兩人感情再升級，高敏英20日在社群公開紐約求婚影片，宣布2人將於12月5日舉行婚禮，正式從「換乘CP」走到現實婚姻，她也親自寫下「我要把他介紹為決定一起走一輩子的人」，一句話讓追了4年的觀眾心臟爆擊。高敏英寫下：「有件想告訴大家的消息，所以決定寫下這篇長文。我，要結婚了。」她也在貼文中坦言，當初寫下「唯一一個讓我為分手感到後悔的男人」時的心情仍歷歷在目，如今要再次介紹這個人，既害羞又有點不好意思，卻也更篤定「我要把他介紹為『決定一起走一輩子的人』」。公開影片中，李周輝在紐約街頭拍照途中突然單膝下跪遞上戒指，高敏英笑著落淚，她回憶自己20歲出頭時總嚷嚷著「冬天的紐約是我的浪漫夢想」，30歲這年真的站上那座城市，也在寒冷空氣裡收下求婚，甚至第一次看見李周輝哭。高敏英回顧兩人交往的5年時光，她拆成三段表示：前2年像青澀初戀，只是單純的幸福；接著2年為了磨合彼此，硬是把差異拼在一起，傷痕不少也很痛；最後1年，已經說不清為什麼喜歡，只知道很珍惜、很相愛。她最後寫下「我們會好好過日子的」，也坦言未來或許仍有陌生與未知，但會小心翼翼的走下去，感謝一路以來陪伴與見證的所有人。從2021年在《換乘戀愛1》中牽回彼此的手，到2026年12月5日真的要穿上婚紗西裝辦婚禮，高敏英和李周輝直接把戀綜劇情拍成真人續集，感動不少人。各位，我有一個想告訴大家的消息，所以小心翼翼的寫下這篇長文。當初寫下「唯一一個讓我為分手感到後悔的男人」那一刻，到現在都還很清晰，如今要再重新介紹他，真的有點害羞，也有點不好意思。我可以把他介紹成「決定要一起走一輩子的人」嗎？在我20歲出頭、總是嚷嚷著說冬天的紐約是我的浪漫夢想時遇見了他，到了30歲那一年，我真的去了那裡，也在那裡收到了求婚。而且，那是我第一次看到他哭。在寒冷的紐約，他紅著眼眶說出「嫁給我吧」那句話的時候……啊，從第一次見面到現在的所有畫面，就像倒帶一樣在腦海裡閃過。交往5年裡，前2年像青澀初戀一樣，單純的幸福；接下來2年常常在想「我們原來差這麼多嗎」，一邊勉強磨合、一邊留下傷痕，是很刺痛的一段時間；而最後1年，已經到了連為什麼喜歡都說不清楚，只能感覺到彼此真的很珍惜、很相愛的那種微妙心情。就這樣，很自然的開始去想像未來。我們會好好生活的。未來的日子或許也會陌生，但會小心翼翼的、努力的走下去。還有，也真心謝謝一直陪著我們的熊熊們。你們知道嗎？這段關係能走到現在，你們真的占了很大的部分。以後也請多多指教 🤍