台股經歷農曆春節一共11天市場沒交易，下週一（23日）為春節後交易首日，期間美國總統川普對其他國家進口商品課徵對等關稅政策，被最高法院判決無效，他揚言將再課徵10%關稅。證券期貨分析師翁偉捷表示，台股開紅盤預計不會有太大問題，但是川普應不會坐以待斃，後續仍要觀察川普如何出招。美國最高法院當地時間20日裁定總統川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），從個別國家進口的商品徵收對等關稅的政策無效，川普不滿喊出將加徵10%全球關稅。美股20日那斯達克指數漲203.34點或0.90%，收22886.07點；費城半導體指數則升87.11點或1.07%，收在8260.42點。翁偉捷指出，川普關稅若最終確定違法，首要衝擊將是美國的財政負擔。過去收取的關稅可能面臨退還壓力，並可能引發美元貶值的風險。在美元走弱的預期下，黃金、白銀等貴金屬，及大宗原物料報價預計會出現反彈。此外，翁偉捷說，原先受惠於關稅保護的美國國內工業與汽車產業，角色可能由受惠轉為受害。至於對台股影響較大的科技類股，目前觀察美股相關表現尚稱平穩，預計原有的市場趨勢將會延續。對於產業體系而言，關稅是否取消或實施，對業者影響不大。翁偉捷解釋，關稅課徵的影響已經持續一年，期間各業者已經做了不少調整，包含大規模的佈局調整，新的供應鏈架構已經成形，產業不太可能再走回頭路，即便關稅政策生變，全球貿易結構短期內預期不會有太大的翻轉。近期美股科技類股表現僅稱平穩，並無特別突出的漲幅。翁偉捷表示，以科技七姊妹來看，過去一週僅亞馬遜表現較佳、漲5％，其餘科技權值股漲跌幅多維持在1%左右。AI板塊如甲骨文（Oracle）下跌超過5個百分點，Intel與AMD 也出現跌幅；有記憶體加持的美光也只有漲3％，博通不到1%，科技類股近期表現並不突出。翁偉捷指出，預期科技股接下來會維持平穩步調，但是以川普個性推估不會對判決結果坐以待斃，應該會出招反擊、力拚做到底。台股雖然開紅盤問題不大，但市場情緒仍會持續受到川普後續出招的政策波動影響，投資人仍需留意。