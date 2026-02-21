隨著2026年米蘭冬奧進入白熱化階段，一場不同尋常的戰鬥正在 2026 年米蘭冬奧拉開序幕，網路上兩位同樣在美國出生長大、具備華裔背景的選手受到熱烈討論，評價相當兩極。主角分別是代表中國大陸出戰的自由式滑雪巨星谷愛凌（Eileen Gu）與代表美國參賽的花式滑冰名將劉美賢（Alysa Liu）。《NOWNEWS》也針對兩人的背景、家庭、擅長項目、外界評價和媒體及社群看法加以整理，提供讀者參考。
🟡本文重點摘要
📍谷愛凌、劉美賢個人生涯介紹與擅長項目
📍谷愛凌、劉美賢背景的相似之處
📍谷愛凌、劉美賢引起熱議的原因：身份、政治與言論爭議
📍外界對谷愛凌、劉美賢看法與評價的差異
📍谷愛凌、劉美賢兩人在2026米蘭冬奧的戰績
📍媒體對於谷愛凌、劉美賢的兩極敘事
📍媒體與大眾對谷愛凌、劉美賢的評價為何？
📍2026冬季奧運賽事直播與轉播資訊
📍2026冬季奧運賽事背景 義大利雙城聯手主辦
📍2026冬季奧運主要項目
谷愛凌、劉美賢個人生涯介紹與擅長項目
谷愛凌（Eileen Gu）是誰？其人和家庭背景
出生於加州舊金山，3歲開始滑雪，15歲轉為代表中國參賽。她是滑雪（Freestyle Skiing）的傳奇，擅長大跳台、坡面障礙技巧與U型場地。除了運動員身分，她還是史丹佛大學的高材生與國際頂尖名模，2025年收入超過 2300 萬美元。
谷愛凌的家庭背景被視為典型的高端精英範本。她出生於加州，由母親谷燕（Yan Gu）一手拉拔長大。谷燕本身是一位極其成功的風險投資家，擁有北京大學與史丹佛大學的雙重學歷背景。在這樣的環境下，谷愛凌自幼便穿梭於舊金山的頂尖私立學校與北京的暑期生活之間。
這種「兩頭兼顧」的成長路徑，讓她擁有流利的中文與對中國文化的深度認同。媒體分析指出，谷愛凌所代表的是一種「精英跨國文化」。她在中國獲得的巨額贊助與「雪上公主」地位，很大程度上歸功於其家族與中國體制維持的良好互動，以及她在美國精英教育下培養出的社交手腕。這種「無縫接軌」的優勢，卻也成為批評者眼中「商業投機」的標靶。
▲谷愛凌（Eileen Gu）出生於加州舊金山，3歲開始滑雪，15歲轉為代表中國參賽。（圖／美聯社／達志影像）
劉美賢（Alysa Liu）是誰？其人和家庭背景
同樣出生於加州，是花式滑冰（Figure Skating）的天才少女。13 歲便成為史上最年輕的美國女子花滑冠軍。她在北京冬奧後一度退役，但在2024年重返賽場，並於今年米蘭冬奧代表美國隊出戰。
相對於谷愛凌的優渥與和諧，劉美賢的家族史則充滿了地緣政治的傷痕。她的父親劉俊（Arthur Liu）曾是1989年天安門民主運動的學生領袖之一，在當年的軍事鎮壓後逃離中國，最終定居美國成為一名律師。這段歷史讓劉家在中國政府眼中始終帶有「反對派」色彩，也讓劉美賢在國際賽場上的每一步，都不可避免地與父親的政治立場掛鉤。
更具爭議的是，劉俊曾於2019年控訴自己遭到中國政府的間諜行動鎖定，且美國司法部（DOJ）隨後證實了這項涉及跨國鎮壓的監控計畫。FBI甚至曾在2022年警告劉家，他們可能正受到中國政府的嚴密監視。這種「人權反抗者後代」的身分，讓劉美賢被美國右翼平台視為守護美國價值、抗衡中共威脅的象徵。在批評者眼中，她與谷愛凌分別代表了「對抗極權」與「擁抱權力」的兩種極端移民路徑。
谷愛凌、劉美賢背景的相似之處
兩人的成長背景高度重疊：皆為美籍華裔第二代，都在加州灣區出生長大，並接受美國完善的體育體系訓練。兩人皆在極年輕時就展現天賦，成為各自領域的頂尖人物。這種相似性使得外界更傾向於將兩人的選擇與立場放在天秤兩端進行對比。
谷愛凌、劉美賢引起熱議的原因：身份、政治與言論爭議
這次討論爆發的導火線有二，首先是庭背景的強烈對比，谷愛凌的母親透過留學移居美國，家境優渥且與中國維持良好關係；而劉美賢的父親則是因 1989 年天安門事件流亡美國的政治活動家。
另外是亨特赫斯（Hunter Hess）聲援事件，美國選手亨特赫斯批評美國政府政策被川普點名為「失敗者」，谷愛凌發聲聲援，表示自己常身處輿論交火點感到同情。這引起批評者不滿，指責她敢在美國批評川普，卻從未公開批評中國的人權問題。
外界對谷愛凌、劉美賢兩人看法上的差異
在政治評論家與部分社群媒體（如 X）的眼中，兩人的評價截然不同。谷愛凌被部分美國網民稱其為「叛徒」或「受雇傭兵」，認為她利用美國資源成長卻為了鉅額商業利益為中國效力。但在中國，她是被崇拜的「雪上公主」，官媒稱其為「全人類的偶像」。
劉美賢被美國右翼媒體標榜為「真正的愛國者」，認為她代表了拒絕中共誘惑、堅守美國價值的移民後代。但在中國社群媒體，她常因家庭政治背景遭到冷落甚至言論攻擊。
近期，谷愛凌聲援因批評美國政府而遭川普（Donald Trump）斥責的運動員亨特赫斯（Hunter Hess），引發強烈回彈。前 NBA 球員坎特（Enes Kanter Freedom）痛批谷愛凌是「叛徒」，指其享受美國自由卻充當中共的公關資產。
谷愛凌在賽後記者會上感嘆：「有時我覺得肩膀上扛著兩個國家的重量。」她透露自己自 2022 年北京冬奧以來，長期面臨威脅、網路霸凌甚至肢體攻擊。相比之下，劉美賢因家庭背景，在中國社群媒體上則常遭到噤聲或被標註為「反華家族」。
谷愛凌、劉美賢兩人在2026米蘭冬奧的戰績
谷愛凌目前在米蘭冬奧已斬獲兩枚銀牌（包含坡面障礙技巧）。雖然她表示感受到「雙重國家的重量」，並直言自己因為這種身分受到一些不理智的批評，但她在中國的支持度依然穩固。
劉美賢復出後表現亮眼，成功幫助美國花式滑冰隊在團體賽中奪得金牌。這枚金牌進一步推升了她在美國作為「勵志榜樣」的地位。在中美對抗氛圍中，劉美賢父親、律師劉俊（Arthur Liu）長期關注人權的形象，為她加分不少。
媒體對於谷愛凌、劉美賢的兩極敘事
谷愛凌在中國被譽為「雪上公主」，但在部分美國網民與評論家眼中卻被貼上「叛徒」標籤。與此相對，劉美賢則因代表美國出賽且擁有特定的家庭背景，被美國保守派媒體奉為「真正的美國愛國者」。
里海大學（Lehigh University）的何毅楠（Yinan He）教授對此分析指出：「中美之間『新冷戰』的氣候改變了利害關係。在公眾眼中，個人身分日益以國家忠誠為中心，降低了對『雙重身分』的容忍度。」
媒體與大眾對谷愛凌、劉美賢的評價為何？
各界對兩人的評價呈現極端分化：
中國媒體《環球時報》稱谷愛凌為「全人類的偶像」，央視體育頻道（CCTV Sports Channel）則在近日她奪得銀牌後稱其為「中國的驕傲」。美國保守派媒體由卡爾森（Tucker Carlson）創辦的《The Daily Caller》刊文稱谷愛凌為「冬奧真正的反派」。
學界觀點： 斯通希爾學院（Stonehill College）的斯坦利·唐加拉吉（Stanley Thangaraj）教授指出，這暴露了亞裔美國人必須面對的「極其不穩定的社會政治格局」，任何政治行為都會立即將他們從美國身分中割離。
即便身處爭議旋渦，兩人在米蘭的戰績依舊亮眼。谷愛凌已在自由式滑雪項目收穫兩枚銀牌，而劉美賢則成功幫助美國花滑隊在團體賽奪金。儘管成績卓越，何教授遺憾地表示：「兩位運動員雖有相似的種族背景與移民經歷，卻被鑄造成了她們並非親手書寫的對立原型。」
2026冬季奧運賽事直播與轉播資訊
為了讓全球觀眾即時感受冬奧熱力，各大轉播平台將提供全方位的賽事報導。
台灣轉播： 由愛爾達電視（ELTA TV）取得官方轉播權，民眾可透過網路Web版、行動App及電視頻道收看即時直播與隨選視訊。
全球合作： 包含Warner Bros. Discovery與RAI（義大利廣播電視公司）等機構將提供超過100小時的免費轉播服務。
2026冬季奧運賽事背景 義大利雙城聯手主辦
本次冬奧以米蘭（Milan）與科爾蒂納丹佩佐（Cortina d'Ampezzo）為核心，範圍涵蓋倫巴底（Lombardy）、威尼托（Veneto）及特倫提諾（Trentino）等義大利北部地區。
📍格言：「IT's Your Vibe」（由你定義）。
📍吉祥物： 兩隻可愛的白鼬姊弟，姊姊「Tina」代表冬奧，弟弟「Milo」則代表帕運（其特色是天生缺少一條腿，象徵堅毅精神）。
📍開閉幕式： 開幕式將於米蘭著名的聖西羅球場（Stadio San Siro）舉行，閉幕式則選址於歷史悠久的維羅納圓形競技場（Verona Arena）。
📍比賽項目：史上女性參與度最高的一屆本次冬奧預計進行8大類運動、16個分項，共計116個金牌項目。其中女性運動員比例達到47%，創下冬奧歷史新高。
📍新興項目： 首度納入「滑雪登山（Ski Mountaineering）」，包含男子短距離、女子短距離及混合接力3枚金牌。
📍重要回歸： 國家冰球聯盟（NHL）球員在缺席12年後正式回歸冬奧賽場。
2026冬季奧運主要項目
雪上運動：高山滑雪、越野滑雪、跳台滑雪、自由式滑雪、單板滑雪、冬季兩項、滑雪登山。
冰上運動：冰球、花式滑冰、速度滑冰、短道競速滑冰、冰壺。
滑道運動：雪車（Bobsleigh）、鋼架雪車（Skeleton）、雪橇（Luge）。
