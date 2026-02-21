我是廣告 請繼續往下閱讀

美國最高法院當地時間20日裁定總統川普（Donald Trump）援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），從個別國家進口的商品徵收對等關稅的政策無效。判決一出，美股、歐股均大漲。不過，川普更再度點名台灣「偷走晶片產業」。對此，醫生蘇一峰今（21）日表示，美國最高法院法官直接判定，「川普提出關稅違法」，展現法官風骨不屑當犬法官，但也顯示政府「賣台送美換來一場空！」美國最高法院當地時間20日裁決川普（Donald Trump）的全球對等關稅無效，儘管白宮立刻反擊，放話開徵10%全球關稅，川普更再度點名台灣「偷走晶片產業」，但裁決仍帶動美股週五收漲。蘇一峰表示，這波的關稅戰真是虧大了，送5000億美金加晶片產業鏈，美國最高法院法官直接判定，「川普提出關稅違法，展現法官風骨不屑當犬法官」，但也顯示政府「賣台送美換來一場空！」