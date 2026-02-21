今（21）日是大年初五，農曆年假進入倒數階段，許多公司行號也已經提早開工。而大年初五、初六開工拜拜求生意興隆已經是傳統，但不熟悉流程的人也會困惑，開工拜拜要準備什麼？對此，命理專家們也公布了2026丙午馬年年初開工開市吉時、供品清單、注意事項，《NOWNEWS今日新聞》精選 2026 開工吉日、必備甜食供品，還有不能拜的地雷供品，及「醫療警消」必須避開的地雷水果，幫你避開禁忌事項！
⭐️本文重點摘要
◼︎為什麼要開工拜拜？過年沒休息也要拜拜嗎？
◼︎2026開工拜拜吉日、吉時有哪些？
◼︎開工拜拜怎麼拜最好？地點與祭拜對象整理
◼︎開工要不要拜地基主？
◼︎開工拜拜供品清單、供桌擺法
◼︎開工拜拜禁忌品項
◼︎開工拜拜注意事項、祭拜流程
為什麼要開工拜拜？過年沒休息也要拜拜嗎？
謝沅瑾老師表示，民俗上認為，在一年的開始挑選吉日吉時來開工開市，取個好兆頭，對接下來一整年的生意與業績都會有幫助！
謝沅瑾老師補充，有些公司或店家雖然可能因為業務需求，在過年期間就已經開始做生意或上班，但大多數仍然會選一個開工開市的良辰吉時，進行正式的開工開市儀式，祈求一年商運昌隆。
謝沅瑾也提到，開工開市吉日吉時是沒有職業、生肖、年齡之分的。但若開工當天自身剛好與農民曆上的生肖年齡沖到，建議還是要避開喔！
2026開工拜拜吉日、吉時
🧧 2/21 (六) 正月初五： 05:00-06:20、09:00-10:20、11:00-13:00、15:00-18:20。相沖生肖：猴（47歲）。
🧧 2/22 (日) 正月初六： 05:00-06:20、11:00-12:20、13:00-15:00。相沖生肖：雞（46歲）。
🧧 2/25 (三) 正月初九 (天公生)： 05:00-06:20、09:00-10:20、11:00-12:20、13:00-15:00。相沖生肖：鼠（43歲）。
🧧 2/26 (四) 正月初十： 05:00-07:00、09:00-10:20、11:00-13:00、15:00-18:20。相沖生肖：牛（42歲）。
開工拜拜怎麼拜最好？地點與祭拜對象整理
謝沅瑾老師指出，店家或公司可以在門口準備各種牲禮、酒水、線香、紙錢，也可準備「開工開市疏文」（大部分佛具店皆有）。由於開工祭拜的對象是財神、土地公與行業的守護神，準備疏文是讓誠心的祈願可以完整傳達給神明，能創造更好的成績！
開工要不要拜地基主？
命理老師謝沅瑾表示，開工拜地基主的最佳時間通常在中午12點過後至下午5點前，以下午1點到3點（未時）或3點到5點（申時）為最佳，開工時地基主拜拜應遵循「由外向內」的原則，在廚房、門口或後門朝屋內祭拜。
開工拜拜供品清單、供桌擺法
三牲： 整隻雞、整隻魚、豬肉一副。
酒水： 清茶或酒 3~11 杯（必須是奇數，最少 3 杯）。
招財甜食： 甜湯圓 4 碗（領四方財）、發糕 5 個（招五路財）、糖果餅乾。
吉祥水果： 橘子、柚子、蘋果、鳳梨、荔枝等。
供桌擺法（由外向內）：
前排： 香爐置中，蠟燭放左右兩側。
中央： 茶、酒、三牲。
後排： 水果、甜點、餅乾。
開工禁忌品項供品清單
芭樂：會被開芭樂票（支票跳票），象徵承諾無法兌現。
蓮霧：代表前途茫茫霧霧，容易有阻礙。
釋迦：代表釋迦眸尼的頭不宜拜，拜了會頭痛。
梨子：「梨」與「離」諧音，象徵分離或不團圓。
李子：「李」與「離」為諧音，象徵容易分離或離散。
醫療、警消行業禁忌品項
番茄：紅色番茄讓人聯想到血光，認為不吉利。
鳳梨：鳳梨諧音旺來，可能解讀成病人、案件一直來。
開工拜拜注意事項、祭拜流程
命理專家楊登嵙指出，開工是公司或商店在新的一年中首次對外營業的重要日子，當天通常會舉行祭拜儀式，由企業負責人帶領全體員工誠心祈福，期望新年事業順利。以下為開工拜拜簡易流程，由企業負責人帶領全體員工，依序進行以下步驟：
呈上供品： 將供品整齊擺放於供桌上。
點燃蠟燭： 象徵引燃吉祥火焰、祈求光明平安。
神前獻茶酒： 將茶與酒分別倒入杯中。
焚香祈禱： 點香並虔誠祈求工作順利、財運亨通。
燒三色金： 等香燒至「一半」時，開始焚燒壽金、刈金、福金。
奠酒化界： 將酒繞圈灑在燃燒金紙的灰燼周圍（敬天地、結界守護）。
燃放鞭炮： 驅邪迎財，為新年開好兆頭。
發開工紅包： 老闆發紅包給員工，見紅大吉！
資料來源：謝沅瑾命理／民俗文化研究中心、名門易理楊登嵙博士
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
