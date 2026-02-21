當選手自近乎垂直的跳台騰空而起，在空中完成多圈翻轉與轉體，隨後穩穩落地滑出，全場觀眾屏息後爆出掌聲，這正是自由式滑雪最迷人的瞬間。結合滑雪技術、體操動作與空中特技，自由式滑雪（Freestyle Skiing）被譽為「雪上的藝術」，也是近年冬季運動中成長最快、最具觀賞性的項目之一。
從「熱狗滑雪」到奧運殿堂
自由式滑雪起源於1960年代的美國，當時滑雪愛好者在滑行中加入跳躍與翻轉動作，被稱為「熱狗滑雪」（Hotdogging）。與強調速度競賽的「阿爾卑斯滑雪（Alpine Skiing）」不同，自由式滑雪更注重技巧性、藝術創意以及動作難度。隨著技術成熟與國際賽事制度建立，該項目於1992年阿爾貝維爾冬季奧運正式列為獎牌項目，成為冬奧重要的一項賽事。
在亞洲，自由式滑雪發展同樣迅速。以空中技巧為例，中國隊長年具備世界級競爭力，名將如徐夢桃多次站上國際賽頒獎台；新生代選手谷愛凌更在坡面障礙與U型場地等項目展現全能實力，帶動年輕族群關注。
自由式滑雪六大冬奧項目 各具特色
目前冬奧會中的自由式滑雪主要包括六大類型：
一、空中技巧（Aerials）：選手從高聳跳台起跳，在空中完成高難度翻轉與轉體動作。評分依據包括難度係數、空中姿態與著陸穩定性，是技術密集度最高的項目之一。中國名將徐夢桃、王心迪均在此項目展現統治力。
二、雪上技巧（Moguls）：在佈滿人工雪丘的陡坡上高速滑行，途中完成兩次跳躍特技。比賽同時考驗回轉技術、空中動作與滑行速度。
三、坡面障礙技巧（Slopestyle）：賽道設有扶手、跳台與多樣地形，選手可自由選擇路線，強調創意、流暢度與動作連貫性。代表人物為知名的中國選手谷愛凌。
四、U型場地技巧（Halfpipe）：在半圓筒形雪槽中來回滑行，利用慣性飛出槽緣完成高難度轉體與抓板動作，整體表現以「整體印象」評分。
五、大跳台（Big Air）：選手自高台助滑後完成單次高難度動作，重視創造力與極限難度，是近年新增的奧運焦點項目。
六、障礙追逐（Ski Cross）：四人同場競速，在設有波浪、彎道與跳台的賽道上爭奪名次，是唯一以速度為核心的自由式滑雪比賽形式，對抗性與戲劇張力十足。
