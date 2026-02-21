我是廣告 請繼續往下閱讀

從「熱狗滑雪」到奧運殿堂

自由式滑雪六大冬奧項目 各具特色

▲目前冬奧會中的自由式滑雪主要包括六大類型。（圖／Gemini AI生成／記者陳昱慈監製）

自由式滑雪專業裝備與規則：保護與表現並重

為何它讓全球瘋狂？

當選手自近乎垂直的跳台騰空而起，在空中完成多圈翻轉與轉體，隨後穩穩落地滑出，全場觀眾屏息後爆出掌聲，這正是自由式滑雪最迷人的瞬間。結合滑雪技術、體操動作與空中特技，自由式滑雪（Freestyle Skiing）被譽為「雪上的藝術」，也是近年冬季運動中成長最快、最具觀賞性的項目之一。自由式滑雪起源於1960年代的美國，當時滑雪愛好者在滑行中加入跳躍與翻轉動作，被稱為「熱狗滑雪」（Hotdogging）。與強調速度競賽的「阿爾卑斯滑雪（Alpine Skiing）」不同，自由式滑雪更注重技巧性、藝術創意以及動作難度。隨著技術成熟與國際賽事制度建立，該項目於1992年阿爾貝維爾冬季奧運正式列為獎牌項目，成為冬奧重要的一項賽事。在亞洲，自由式滑雪發展同樣迅速。以空中技巧為例，中國隊長年具備世界級競爭力，名將如徐夢桃多次站上國際賽頒獎台；新生代選手谷愛凌更在坡面障礙與U型場地等項目展現全能實力，帶動年輕族群關注。目前冬奧會中的自由式滑雪主要包括六大類型：選手從高聳跳台起跳，在空中完成高難度翻轉與轉體動作。評分依據包括難度係數、空中姿態與著陸穩定性，是技術密集度最高的項目之一。在佈滿人工雪丘的陡坡上高速滑行，途中完成兩次跳躍特技。比賽同時考驗回轉技術、空中動作與滑行速度。賽道設有扶手、跳台與多樣地形，選手可自由選擇路線，強調創意、流暢度與動作連貫性。在半圓筒形雪槽中來回滑行，利用慣性飛出槽緣完成高難度轉體與抓板動作，整體表現以「整體印象」評分。選手自高台助滑後完成單次高難度動作，重視創造力與極限難度，是近年新增的奧運焦點項目。四人同場競速，在設有波浪、彎道與跳台的賽道上爭奪名次，是唯一以速度為核心的自由式滑雪比賽形式，對抗性與戲劇張力十足。自由式滑雪雖使用雙板，但為了應對高強度撞擊，滑雪板必須極為堅固且具備特殊的脫落裝置（防受傷）。規則上，除了障礙追逐是「比快」之外，其餘項目均由裁判團根據「動作的高度、難度、執行流暢度以及著陸穩定性」進行綜合打分。值得注意的是，各項目均嚴禁穿著緊身連身服，以保持運動的「自由精神」。自由式滑雪吸引年輕族群的關鍵，在於其高度創造性與個人風格展現。無論是在冬奧舞台，或是極限運動盛會X Games，選手都能透過動作設計展現獨特特色，使比賽兼具競技張力與視覺震撼。