我國去年6月才獲得世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫區」，沒想到半年不到就出現台灣首例非洲豬瘟。農業部今（21）日表示，今天正式向世界動物衛生組織（WOAH）遞交非洲豬瘟（ASF）自我聲明非疫區申請文件，但因為有發生非洲豬瘟案例，預計至少需要半年時間。去年10月21日晚間台中動保處通報，一死亡豬隻檢體驗出非洲豬瘟，我國祭出禁運禁宰、禁止廚餘養豬等政策。農業部表示，我國前次唯一案例場已在去年11月21日完成全面清潔消毒與環境採樣確認陰性，後續經密集監測未再測得其他陽性案例，相關疫情事件已依程序於今年1月23日向WOAH通報結案。農業部強調，歷經流行病學調查、主動與被動監測及野外監測均未發現病毒持續循環跡象，顯示疫情已有效阻斷傳播鏈。這樣在短時間內清零並申請重回非疫區的防疫成果，放眼國際，數一數二難能可貴。依WOAH《陸生動物衛生法典》規定，會員國可於最後一個案例完成清消後滿3個月提出自我聲明申請。因此我國在今日起具備申請資格，為確保自我聲明申請內容完整且符合國際規範，農業部邀集相關單位及專家學者，就問卷各項技術資料、監測設計及防疫措施進行多次研析與審視，逐項確認內容符合WOAH相關規範與技術要求，以完備整體申請細節並強化資料一致性與科學性，並已依時程完成遞件。農業部說明，審查時程依我國過往經驗約需4個月，但本次因曾發生案例，WOAH專家可能就技術細節往返詢答，保守估計約需6至8個月。農業部後續也會積極洽辦WOAH，希望其加快審查速度，早日獲得好消息。