▲目前冬奧會中的自由式滑雪各國獎牌榜單。（圖／Gemini AI生成／記者楊博勛監製）

隨著2026年米蘭冬奧賽程進入高潮，在利維尼奧雪場展開的自由式滑雪項目已決出多項金牌，本屆賽事呈現出各國勢力均衡的混戰局面。目前獎牌榜上，中國、挪威、美國與加拿大均有亮眼表現，各國在專長領域互有斬獲，打破了過往單一國家統治的局面，也讓本屆自由式滑雪成為冬奧史上最難預測、也最精彩的一屆。中國隊在本屆賽事的「空中技巧」項目中成為最大贏家，展現了強大的梯隊深度。老將徐夢桃在女子組成功衛冕，以極高的難度係數與教科書般的著陸再次登頂；隨後，她的丈夫王心迪也在男子組決賽中憑藉著「向後翻騰三周轉體1800度」的高難度動作險勝瑞士名將，不僅達成「金牌夫妻檔」的冬奧佳話，也助中國隊在該項目實現統治。在展現技術與風格的坡面障礙與大跳台項目中，挪威隊再次證明了他們是技巧類的絕對王者。好手托莫德·佛洛斯塔（Tormod Frostad）在大跳台末輪以近乎滿分的表現驚險逆轉奪金，而名將比爾克·魯德（Birk Ruud）則在坡面障礙賽場成功衛冕，為挪威鞏固了領先地位。與此同時，美國隊也終於迎來突破，老將艾力克斯·費雷拉（Alex Ferreira）在半管賽場展現了大心臟，以93.75的高分圓了金牌夢，完成個人職業生涯的奧運獎牌大滿貫。女子組的競爭同樣白熱化，加拿大的美根·奧爾德姆（Megan Oldham）成為本屆雪場的大贏家之一，她在女子大跳台擊敗衛冕冠軍谷愛凌（Eileen Gu）摘下金牌，並在坡面障礙賽再添一枚銅牌。而身為焦點人物的谷愛凌雖然在本屆大跳台與坡面障礙都以銀牌作收，但其穩定的高水準發揮，也讓她成為自由式滑雪史上獲得最多奧運獎牌的女子選手，持續鞏固她在滑雪界的歷史地位。除此之外，19歲小將伊莉莎白·萊姆利（在雪上技巧的強勢奪金，也是本屆冬奧的一大亮點。綜合目前成績來看，中國隊憑藉空中技巧的穩定產出，與在技巧類項目拿牌的挪威、美國並列為第一梯隊。澳洲隊則在雪上技巧項目異軍突起，展現了極高的競技水準。整體而言，本屆冬奧自由式滑雪各項金牌分布極為廣泛，反映出這項運動在全球範圍內的普及與技術革新。這種多強鼎立的局面，不僅增加了比賽的觀賞性，更象徵著自由式滑雪已正式進入一個百家爭鳴的新紀元。