大年初五迎財神、開工求好運！今（21）日是農曆正月初五、五路財神生日，台北松山霞海城隍廟舉行接財神開工科儀，並抽出今年台灣「國家經濟財運籤」，結果抽中第六十籤「上上籤」，意指低調努力有望迎來好消息。松山霞海城隍廟同步發放「馬上發財金錢母」，吸引大批民眾漏夜排隊，補財庫人潮擠爆現場。廟方親授摸財神鬍鬚招財訣竅、開工旺運3步驟，初五拜財神重點一次看。
國家經濟財運籤「上上籤」：低調努力有望迎好消息
松山霞海城隍廟在大年初五（2月21日）抽出丙午年台灣「國家經濟財運籤」，結果為第六十籤己癸「上上籤」。
第六十籤「上上籤」完整籤詩內文：
羨君兄弟好名聲，
只管謙撝莫自矜；
丹詔槐黃相逼近，
巍巍科甲兩同登。
籤詩翻譯：
羨慕兄弟有好的名聲
只管做人要謙恭不要自傲、自誇、自大
在槐樹開花時，上面就會傳來好消息
雙雙都金榜有名
松山霞海城隍廟表示，台灣「國家經濟財運籤」抽到第60籤，意思是「在工作環境關係上形象好、廣結善緣，但是記得做人要低調謙恭、也要努力，所求之事近期能有消息，約夏秋之季有吉象之兆！凡事謀求能如願，但須低調謹慎小心，才能步步為營。」
摸財神鬍鬚怎麼摸？廟方親授正確3步驟
初五迎財神，松山霞海城隍廟特地開放民眾摸財神鬍鬚求財運，到發財金（馬年錢母）發放結束前都能摸到財神鬍鬚。其實摸法也有學問，松山霞海城隍廟委員陳瑋琪傳授正確方式，應由上往下、順向輕撫財神爺鬍鬚，輕摸三下即可，代表財氣圓滿。
1、由上往下順向輕輕撫摸：從財神爺鬍鬚上方開始，順著鬍鬚生長方向（往下）輕撫。
2、摸至鬍鬚底部後順勢帶至全身：手順勢移到自己身上，象徵財氣、福氣上身。
3、最後摸完鬍鬚可將手插入口袋：代表財運入袋、錢財滿滿。
初五補財庫最旺！2萬份馬年錢母視人潮加碼
松山霞海城隍廟總幹事陳美雲表示，大年初五是補財庫、求財運最旺的一天，松山霞海城隍廟今年準備2萬份發財金（馬年錢母）贈送信眾，並視現場人潮狀況可望再加碼1萬份，希望能發就盡量發，讓所有人一起發財。
信眾漏夜排隊搶拿馬年財母，財神殿人潮擠得水洩不通，松山霞海城隍廟主委沈錫祺分享開工3撇步：
1、發財金過爐：順時鐘3圈，祈求來年一切順遂；逆時鐘3圈，把福氣跟財氣帶回家。
2、點燈補財庫：財神爺開工日是補財最佳時機，把整年財庫補滿事業順利。
3、虎爺求偏財：準備硬幣在虎爺的「錢水」內換錢幣，過爐後作為「錢母」招財。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
松山霞海城隍廟在大年初五（2月21日）抽出丙午年台灣「國家經濟財運籤」，結果為第六十籤己癸「上上籤」。
羨君兄弟好名聲，
只管謙撝莫自矜；
丹詔槐黃相逼近，
巍巍科甲兩同登。
籤詩翻譯：
羨慕兄弟有好的名聲
只管做人要謙恭不要自傲、自誇、自大
在槐樹開花時，上面就會傳來好消息
雙雙都金榜有名
松山霞海城隍廟表示，台灣「國家經濟財運籤」抽到第60籤，意思是「在工作環境關係上形象好、廣結善緣，但是記得做人要低調謙恭、也要努力，所求之事近期能有消息，約夏秋之季有吉象之兆！凡事謀求能如願，但須低調謹慎小心，才能步步為營。」
初五迎財神，松山霞海城隍廟特地開放民眾摸財神鬍鬚求財運，到發財金（馬年錢母）發放結束前都能摸到財神鬍鬚。其實摸法也有學問，松山霞海城隍廟委員陳瑋琪傳授正確方式，應由上往下、順向輕撫財神爺鬍鬚，輕摸三下即可，代表財氣圓滿。
1、由上往下順向輕輕撫摸：從財神爺鬍鬚上方開始，順著鬍鬚生長方向（往下）輕撫。
2、摸至鬍鬚底部後順勢帶至全身：手順勢移到自己身上，象徵財氣、福氣上身。
3、最後摸完鬍鬚可將手插入口袋：代表財運入袋、錢財滿滿。
松山霞海城隍廟總幹事陳美雲表示，大年初五是補財庫、求財運最旺的一天，松山霞海城隍廟今年準備2萬份發財金（馬年錢母）贈送信眾，並視現場人潮狀況可望再加碼1萬份，希望能發就盡量發，讓所有人一起發財。
1、發財金過爐：順時鐘3圈，祈求來年一切順遂；逆時鐘3圈，把福氣跟財氣帶回家。
2、點燈補財庫：財神爺開工日是補財最佳時機，把整年財庫補滿事業順利。
3、虎爺求偏財：準備硬幣在虎爺的「錢水」內換錢幣，過爐後作為「錢母」招財。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
更多「2026過年」相關新聞。