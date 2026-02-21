我是廣告 請繼續往下閱讀

國家經濟財運籤「上上籤」：低調努力有望迎好消息

▲松山霞海城隍廟大年初五抽國家經濟財運籤，抽中第六十籤「上上籤」。（圖／松山霞海城隍廟提供）

▲松山霞海城隍廟大年初五發錢母，特地開放民眾摸財神鬍鬚。（圖／記者吳翊緁攝）

摸財神鬍鬚怎麼摸？廟方親授正確3步驟

▲松山霞海城隍廟委員陳瑋琪示範摸財神鬍鬚招財正確方式。（圖／記者黃韻文攝）

初五補財庫最旺！2萬份馬年錢母視人潮加碼

▲松山霞海城隍廟大年初五發放馬年錢母，並開放民眾摸財神鬍鬚。（圖／記者吳翊緁攝）

▲松山霞海城隍廟主委沈錫祺分享開工撇步，發財金記得過爐，把福氣跟財氣帶回家。（圖／記者吳翊緁攝）

大年初五迎財神、開工求好運！今（21）日是農曆正月初五、五路財神生日，松山霞海城隍廟同步發放「馬上發財金錢母」，吸引大批民眾漏夜排隊，補財庫人潮擠爆現場。廟方親授摸財神鬍鬚招財訣竅、開工旺運3步驟，初五拜財神重點一次看。松山霞海城隍廟在大年初五（2月21日）抽出丙午年台灣「國家經濟財運籤」，結果為第六十籤己癸「上上籤」。羨君兄弟好名聲，只管謙撝莫自矜；丹詔槐黃相逼近，巍巍科甲兩同登。羨慕兄弟有好的名聲只管做人要謙恭不要自傲、自誇、自大在槐樹開花時，上面就會傳來好消息雙雙都金榜有名松山霞海城隍廟表示，台灣「國家經濟財運籤」抽到第60籤，意思是初五迎財神，其實摸法也有學問，松山霞海城隍廟委員陳瑋琪傳授正確方式，應由上往下、順向輕撫財神爺鬍鬚，輕摸三下即可，代表財氣圓滿。從財神爺鬍鬚上方開始，順著鬍鬚生長方向（往下）輕撫。手順勢移到自己身上，象徵財氣、福氣上身。代表財運入袋、錢財滿滿。松山霞海城隍廟總幹事陳美雲表示，大年初五是補財庫、求財運最旺的一天，松山霞海城隍廟今年準備2萬份發財金（馬年錢母）贈送信眾，並視現場人潮狀況可望再加碼1萬份，希望能發就盡量發，讓所有人一起發財。信眾漏夜排隊搶拿馬年財母，財神殿人潮擠得水洩不通，松山霞海城隍廟主委沈錫祺分享開工3撇步：順時鐘3圈，祈求來年一切順遂；逆時鐘3圈，把福氣跟財氣帶回家。財神爺開工日是補財最佳時機，把整年財庫補滿事業順利。準備硬幣在虎爺的「錢水」內換錢幣，過爐後作為「錢母」招財。