農曆春節大年初五，中國過年聽不到劉德華〈恭喜發財〉一曲，「劉德華解凍失敗」關鍵字登上微博熱搜，因受到《著作權法》限制、電商平台崛起等因素影響，與其同樣絕跡的還有，台灣女星卓依婷〈恭喜恭喜〉、中國娃娃〈發財發福中國年〉、祖海〈好運來〉等。當中「伴唱小天后」卓依婷，5歲便以童星身分出道，2000年因健康亮紅燈暫別歌壇，竟爆出車禍離世的烏龍死訊，如今44歲的她，與老公育有1女，事業家庭圓滿。
每到過年，卓依婷的〈恭喜恭喜〉、劉德華的〈恭喜發財〉都是大街小巷必播的賀年歌，但是中國賣場傳出不再輪播，原因與近年著作權法趨嚴有關，店家為節省公開播歌的版權費乾脆不放音樂，此外，受景氣影響與外送平台發達，民眾多傾向線上採買年貨，實體店面人潮銳減，在買氣衰退下，部分商家提早打烊，過年氛圍改變，少了慶賀年味。
卓依婷唱紅〈恭喜恭喜〉！昔傳死訊內幕曝光
提到過年必聽神曲，總讓人聯想到「伴唱小天后」卓依婷，她5歲便登台演出，翻唱過無數膾炙人口的歌曲，以甜美外型與嘹亮嗓音紅遍兩岸三地，諸多代表作是許多人的時代印記，然而童星起家的她，在2000年因健康亮紅燈暫別歌壇，竟爆出車禍離世的死訊，震驚外界。
在卓依婷暫離歌壇休養期間，坊間竟流傳已離世的驚人消息，這起烏龍死訊的導火線，是當時香港有位名為「卓一婷」的女星不幸因車禍身亡，由於2人名字發音相同，未經查證的誤會導致謠言甚囂塵上，直到卓依婷於2002年正式宣告復出舞台，才終於打破傳言讓歌迷安心。
卓依婷現年44歲！組美滿家庭：歡喜做甘願受
如今卓依婷已步入家庭，甜蜜完婚並育有1女。升格人母的她依然保有凍齡童顏，投入家庭居多，時常透過社群分享生活，日前感性發文直言人生選擇難兩全其美，但求「歡喜做甘願受」，展現豁達態度，許多鐵粉紛紛湧入留言，用溫暖文字鼓勵卓依婷，互動十分溫馨有愛。
🔺資料來源－
卓依婷微博
