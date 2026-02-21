我是廣告 請繼續往下閱讀

「黃氏兄弟」瑋瑋單飛獲得私人時間 卻有罪惡感

瑋瑋公開新年計劃 去澳門塔挑戰高空彈跳

POP Radio「新年歡樂星～星光馬拉SONG」特別節目邀來台灣百萬YouTuber「黃氏兄弟」成員瑋瑋（黃廷瑋）擔任來賓，他在節目中暢談單飛後的心境轉變，從工作節奏到面對酸民留言的想法全盤公開，直言在私人時間沒開直播，就會冒出罪惡感，但也想享受快樂生活，也分享對粉絲的珍惜與新年的目標規劃，想去吊鋼絲拍如同《仙劍奇俠傳》的影片。從與哥哥哲哲組成「黃氏兄弟」拍短片起家，目前YouTube頻道有200多萬訂閱，到如今單飛發展，瑋瑋的工作節奏幾乎沒停過，他坦言現在反而最難的不是忙，只要一有私人時間就會冒出罪惡感，腦袋自動跳出「我怎麼沒有開直播？怎麼沒有回粉絲留言？」各種自我拷問。瑋瑋也很誠實說，現在的社群時代發達，真的太容易陷入資訊焦慮，有時在網路上「海巡」回留言、或突然開個直播，好像就能瞬間救到大家的心情，但他也提醒自己，要學會在不工作的時候，好好享受生活，而不是一直在線上待命。談到一路走來的心境轉變，瑋瑋不諱言，以前酸民的每一句話都能影響情緒，現在則想通了，「不喜歡我的，我也不用Care」，把力氣留給真正支持他的人比較實在。對他來說，百萬訂閱不只是數字，而是一段長達9年的陪伴，他也說這些年粉絲寄來的卡片一張都沒丟，甚至在工作室還沒擴充前，還特地租了倉庫專門存放粉絲的信件，一租就是4年。他印象最深的一張，是粉絲手繪他與第一隻寵物的合照，畫工細緻到讓他當場驚豔，現在還好好收藏在自己的櫃子裡。這次上節目，他也小試身手畫了兩款馬年賀卡要送給「黃豆們」（粉絲暱稱），誠意滿滿，至於怎麼拿到，就得鎖定POP Radio官方IG。至於新年願望，除了推出更多作品、跑更多城市開唱，瑋瑋還突然拋出人生清單，想去澳門塔挑戰高空彈跳，也想試試吊鋼絲，甚至開口說想拍像《仙劍奇俠傳》那樣的仙俠片。