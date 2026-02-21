我是廣告 請繼續往下閱讀

▲據《華爾街日報》披露，北京體育局在過去三年間，光是向谷愛凌與另一名運動員支付的獎金總額就接近1400萬美元。（圖／路透／達志影像）

1. 林孝埈（短道速滑）：從南韓天才到中國英雄

2. 劉少林、劉少昂（短道速滑）：棄匈牙利投中引關注

3. 李凱爾（籃球）與「巴西軍團」（足球）： 失敗的嘗試？

▲近日有眼尖球迷發現，效力於NBA猶他爵士的李凱爾，在NBA官網上的資料顯示為「美國籍」，且中文官網名字也換回「凱爾-安德森」，一度引發外界猜測其已放棄中國國籍。（圖／取自FIBA）

隨著2026年米蘭冬奧進入後半程，所有鎂光燈再度聚焦在22歲的全球巨星谷愛凌身上。今（21）日她將挑戰本屆奧運的最後一金、U型場地決賽。若成功奪冠，她將以三面金牌、兩面銀牌的戰績，繼續鞏固其身為奧運史上獎牌數最多的女子自由式滑雪選手地位。然而，伴隨金牌而來的，是從未停歇的國籍身分爭議，這場風暴甚至延燒到了美國白宮與社群媒體的戰場。本屆冬奧開幕之際，美國自由式滑雪選手赫斯（Hunter Hess）公開批評美國國內移民執法局（ICE）的暴力行徑，引發爭議。當美國總統川普抨擊赫斯是「真正的輸家」時，谷愛凌挺身而出聲援隊友，直言：「身為曾經身陷漩渦的人，我為這些發聲的運動員感到難過。」這番言論隨即激怒了前NBA球員弗里德姆（Enes Kanter Freedom）在X平台上重砲轟擊谷愛凌是「叛徒」，質疑她一邊享受美國公民的自由與訓練資源，卻一邊為人權紀錄備受質疑的中國效力，充當其公關資產。面對《時代》雜誌關於人權的提問，谷愛凌以「我非此領域專家」圓滑應對，試圖將焦點拉回競技體育。根據《福布斯》2025年統計，谷愛凌年收入高達2310萬美元（約7.28億台幣），位居全球女性運動員第四。令人咋舌的是，她的收入僅有10萬美元來自比賽獎金，其餘皆來自路易威登、保時捷、蒂芙尼等頂級代言。據《華爾街日報》披露，北京體育局在過去三年間，光是向谷愛凌與另一名運動員支付的獎金總額就接近1400萬美元。這種「天價歸化」的背後，是中國期望透過歸化球員迅速填補冬季運動弱項的策略，但也讓谷愛凌每一步滑行都承載著極重的政治意涵。受爭議的中國歸滑運動員，谷愛凌並非首例。隨著國際體壇「人才流動」加劇，中國近年積極推動歸化政策，以下幾位運動員同樣成為焦點：原名林孝俊，曾為南韓奪金的他因捲入性騷擾冤案轉投中國，後來被宣判無罪。2026年是他首度代表中國征戰冬奧，他在受訪時直言「我已經是中國人」引發南韓網民強烈憤慨。這對擁有中國血統的兄弟，曾為匈牙利奪下冬奧史上首金，卻在2023年申請入籍中國。本次冬奧僅弟弟劉少昂入選國家隊，兩人「追隨教練」轉籍的決定，至今仍是歐洲滑雪界的爭議話題。NBA球員李凱爾（Kyle Anderson）雖完成入籍，但因無法帶領中國男籃重返高峰，其「官方資料改回美國國籍」的傳聞一度鬧得沸沸揚揚。中國足球曾投入天價進行大規模歸化，最終卻因球員未獲參賽資格或戰績慘澹告吹。高拉特甚至在從未代表中國出賽的情況下放棄中國籍回流巴西，更被譏為「拿了8億人民幣卻沒踢出成績」的失敗典範。谷愛凌每次滑行都能贏得滿場紅衣粉絲的尖叫。對她而言，「最強者」的追求超越了國界。谷愛凌在記者會上自信地回應：「我是史上獎牌最多的選手，這就是答案。」對她而言，國籍或許是一種身分的切換，但對於中美兩國的觀眾而言，這更像是一場關於忠誠、利益與文化的漫長辯論。