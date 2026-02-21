我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA克里夫蘭騎士今（21）日118：113擊敗黃蜂，過去16場狂拿14勝，戰績來到36勝21敗，排名高居東區第3，哈登（James Harden）加入騎士後5場全勝，至今未嘗一敗，隊友麥瑞爾（Sam Merrill）也大讚其主宰力，「他對比賽的掌控力太強了，我們都相信他可以做出正確決定。」騎士繼昨戰112：84狂勝籃網後，本場面隊近況同樣不俗的黃蜂，歷經四節惡鬥後再度5分贏球，哈登先發出戰8投6中，三分5投3中，攻下16分、5籃板、9助攻與3抄截。騎士近16場豪奪14勝2敗，勝率高達87.5%，哈登交易截止日前來到騎士後打了5場比賽，分別面對國王、金塊、巫師、籃網與黃蜂，全數取得勝利。騎士射手麥瑞爾賽後談到哈登在場時，球隊最大的變化時，提到他對勝負的主宰力，「他對比賽的掌控力太強大了。」麥瑞爾認為，哈登加入確實對球隊產生立即性的質變，「只要我們能跑到各自的落位，讓他對上想要的防守人，或者進入他想打的擋拆，我們就非常有信心他會做出正確的決定。」