美國最高法院當地時間20日裁定總統川普（Donald Trump）援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），從個別國家進口的商品徵收對等關稅的政策無效。對此，民眾黨前主席柯文哲今（21）日表示，美國是成熟國家，三權分立制度比台灣好。柯文哲今日上午前往台中太和宮參拜，民眾黨市議員參選人劉芩妤、吳皇昇、台中市議員江和樹也陪同前往，針對美國最高法院推翻川普對等關稅，柯文哲表示，美國是一個三權分立制衡的國家，這只是表示說美國就是一個比較成熟民主國家，至少比台灣好多，他們司法不是在護航。針對關稅協議是否可能重談？柯文哲說，因為台灣是世界的一部分，當然美國最高法院有這判決後，美國這種行政部門跟立法部門就會按照先去處理這個問題，「有一句話你知道天塌下來 ，我們不是長的最高的，所以大概是世界上怎麼走，我們就跟著跟著處理」，所以我們只要密切觀察國際局勢，要做快速的應變就可以。媒體問鎮瀾宮國運籤抽到「撥亂反正」，行政院長卓榮泰說「台灣不要亂就不要撥」，柯文哲回應說，媽祖講的很對 ，這個不要搞大罷免，今天台灣社會就不會這麼分裂對立 ，你每天每天恐嚇要抓黃國昌去關，然後期望人家要笑容可掬、和藹可親，這個很困難 ，不要亂就不需要撥亂反正嘛 ，所以政府不要自己帶頭亂就好。針對最近賴清德總統到全台發紅包的時候都會提到預算跟這個國防預算，還說請大家把他當財神，還說有錢要請保全，柯文哲說，對啊，有錢應該要請保全，但是要請正常的保全，不是污錢的保全，沒有錯啊。