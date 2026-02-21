我是廣告 請繼續往下閱讀

收到紅包不要馬上花！初五後再存銀行 紅包袋也別亂丟

▲過年收到的紅包袋別亂丟，可等元宵節或端午節等民俗節日後，與金紙一併燒掉，也可製作成家中小物讓祝福延續。（圖／記者徐銘穗攝）

開工紅包4大開運法一次看！隨身攜帶3天「錢滾錢」吸財氣

開工紅包旺運法：

▲開工紅包可先隨身攜帶3天，讓自身吸納財氣，之後放入辦公桌抽屜，祈求全年在職場平安健康、事業順利。（示意圖／NOWNEWS資料照）

農曆春節各個家庭好友都會互包紅包，象徵把祝福與好運彼此傳遞。命理專家楊登嵙表示，收到紅包後不可以馬上花掉，建議放在枕頭底下「壓歲」，初五之後再存入銀行戶頭，也不要掉在地上避免漏財。此外，紅包袋建議可等元宵節或端午節後，再連同金紙一同燒掉。至於開工紅包，楊登嵙建議放在身上3天，象徵「錢滾錢」，並提供開工紅包旺運法，讓大家在開工後也能延續新年財氣。楊登嵙提醒，紅包到手後務必要拿穩，若不慎掉到地板上，會導致財氣外洩。更重要的是，紅包錢不可馬上花掉，建議先放在枕頭底下「壓歲」，等到初五之後再存入銀行帳戶，視為新春「發財金」，象徵讓小錢累積、滾出更大財富；若一收到便迅速花光，小心讓整年財運隨之流失。對於空紅包袋的處理方式，中華民俗文化教育學會創會理事長蔡滕建議，紅包袋承載他人祝福，不宜隨意丟棄，以免將福氣與吉祥一同拋棄。可等元宵節或端午節等民俗節日後，與金紙一併燒掉；亦可DIY製作燈籠、掛飾，或用於收納發票、單據等小物，讓祝福延續。楊登嵙指出，隨著春節連假結束，各公司行號與工廠陸續開工。依習俗，多數企業選在初五或初六復工，並擇良辰吉時進行開工拜拜。除了祭拜與放鞭炮外，老闆或主管也常於當日發放「開工紅包」，金額約200至2000元不等，雖然金額不大，但仍象徵討吉利、求順遂。