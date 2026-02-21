我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普對等關稅政策，被最高法院判決無效，他揚言將再課徵10%關稅。台新金控經濟學家李鎮宇表示，對台灣產業而言，台美貿易協議仍可確保232條款涵蓋的產品，主要在汽車跟半導體產業有優勢，但台灣傳產拉平與日韓稅率，且優於東南亞的優勢就降低了，較為可惜。美國最高法院當地時間20日裁定總統川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），從個別國家進口的商品徵收對等關稅的政策無效，川普不滿喊出將加徵10%全球關稅。李鎮宇分析後續可能劇本，第一， 白宮啟動《1974年貿易法》第122條，徵收最高15%的臨時關稅，為期150天（川普已宣布啟動並疊加10%關稅）。第二，未來若要升級白宮可以轉向《1962年貿易擴張法》第232條，用國安理由鎖定汽車、晶片等產業；或是《1974年貿易法》第301條，針對國家展開正式調查，可能涉及工業產能過剩、強迫勞動、藥品定價行為、對美國科技公司和數字產品的歧視。這些工具程序較慢，但一旦啟動就更制度化更難逆轉。第三，是源自於大蕭條時期的《1930年斯穆特－霍利關稅法》第338條，授權總統只要認定他國「對美國有歧視或不合理限制」，就可以直接課徵最高50%的關稅，而且不必事先展開正式調查。此條從沒有動用過，若真的啟動勢必引發法律挑戰與國會爭議，今年甚至已有國會議員提出要廢除相關條文。李鎮宇指出，台美貿易協議可確保半導體與汽車等232條款涵蓋產品維持競爭力。不過，之前簽關稅15%封頂，等於台灣傳產業在美國貿易夥伴中追上最低稅率，但現在以不含232條款的其他一般產品而言，台灣的稅率是原本最惠國（MFN）+122，會跟大多數國家一樣，但就會高於有簽自貿協議的國家。原本台灣傳產拉平與日韓稅率，且優於東南亞的優勢，就降低了，這是比較可惜的。