俄羅斯貝加爾湖20日發生嚴重事故，一輛載有8名中國遊客、1名俄羅斯司機的觀光車，行駛在冰面上時，因冰層破裂墜湖，造成其中7名中國公民及司機，共8人溺亡，僅1人獲救。有當地華僑透露，部分旅遊業者會為了眼前的商機鋌而走險，還有目擊者被嚇到手腳發軟。
綜合中媒《瀟湘晨報》、《極目新聞》報導，1名在俄國生活的萬姓華僑表示，貝加爾湖有不少導遊和司機，為了拍照好看，會帶遊客去沒有任何標誌的「野冰面」，而20日出事的車輛，走的就是不正規路徑，當下那個冰面其實沒有開放，俄國政府也不讓走那條路，特別今年氣溫比較高。
萬姓華僑提醒，俄國政府每年會在安全冰面插木棍畫線，走木棍路線才相對安全，真想去無人區的話，就必須坐氣墊船，或是超大輪子的水陸兩用車，若乘坐普通車或者步行，隨時可能掉進冰縫，直接沉下去。
1名目睹事發經過的中國遊客也透露，事發地是一處藍冰觀賞點，附近有好幾條冰裂縫，現場除了發生意外的車子外，周邊還有其他車輛。當時，出事的車輛僅2至3分鐘就沉入湖裡，1名乘客在沉湖前最後一刻打開車門，其他目擊者則用繩子將他從冰縫中拉上來。
該名遊客驚魂未定，說當下附近的男性基本上都忙著救人，無奈車輛下沉速度太快，實在沒辦法救到多少，目睹這一幕的她也被嚇到手腳發軟。
我是廣告 請繼續往下閱讀
萬姓華僑提醒，俄國政府每年會在安全冰面插木棍畫線，走木棍路線才相對安全，真想去無人區的話，就必須坐氣墊船，或是超大輪子的水陸兩用車，若乘坐普通車或者步行，隨時可能掉進冰縫，直接沉下去。
1名目睹事發經過的中國遊客也透露，事發地是一處藍冰觀賞點，附近有好幾條冰裂縫，現場除了發生意外的車子外，周邊還有其他車輛。當時，出事的車輛僅2至3分鐘就沉入湖裡，1名乘客在沉湖前最後一刻打開車門，其他目擊者則用繩子將他從冰縫中拉上來。
該名遊客驚魂未定，說當下附近的男性基本上都忙著救人，無奈車輛下沉速度太快，實在沒辦法救到多少，目睹這一幕的她也被嚇到手腳發軟。