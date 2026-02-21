2026年米蘭冬季奧運會今（21）日進入倒數第二個比賽日，各項賽事迎來最高潮，全天將產生多達10枚金牌，是本屆冬奧產生金牌最多的一天。已拿下4金3銀5銅的中國代表團，今日將在自由式滑雪賽場全力衝擊空中技巧男女混合團體，以及女子U型場地技巧兩項冠軍。在今日結束的多項賽事中，荷蘭隊與韓國隊分別在短道速滑賽場創下歷史，而冰球與冰壺賽場則正式確立了由美國與加拿大、瑞典與瑞士對壘的頂級決賽陣容。
女子 1500 米決賽則演變成韓國隊的內戰，21歲小將金吉莉（Kim Gilli）以 2 分 32.076 秒驚險擊敗衛冕冠軍崔敏靜（Choi Minjeong）摘金。這也是金吉莉在本屆冬奧收穫的第三枚獎牌。中國小將楊婧茹則以第四名完賽，遺憾與獎牌擦身而過。
中國「金牌夫妻」領軍 空中技巧力拚三金大滿貫
今晚，自由式滑雪空中技巧將迎來最後一個項目——男女混合團體決賽，共有7支隊伍參加。在本屆冬奧會上，徐夢桃和王心迪這對「金牌夫妻」已先後摘得女子和男子個人項目的冠軍，展現了強大統治力。
四年前的北京冬奧會，中國隊在該項目僅拿下亞軍，未能包攬空中技巧全部金牌。今晚的混團決賽，中國隊派出徐夢桃、王心迪與李天馬的強力陣容出戰，唯一的目標就是彌補遺憾，實現本屆冬奧會空中技巧項目「三金全包攬」的壯舉。
女子冰壺方面，瑞典隊擊敗加拿大，連續六屆站上頒獎台，將與擊敗美國隊的瑞士隊爭奪金牌。這也是瑞士女團自 2006 年杜林冬奧後首度闖入決賽。
雪車、滑雪登山項目今日收官
除自由式滑雪外，今日其他賽場同樣精彩。雪車項目今晚展開四人雪車前兩輪滑行；至於女子雙人雪車將在明晨進行最後兩輪滑行決出金牌。
滑雪登山項目今晚收官，進行混合接力決賽，中國隊由布魯爾與次旦玉珍出戰。速度滑冰也迎來最後一個比賽日，將決出男子與女子集體出發兩枚金牌。
谷愛凌明日攜隊友出擊 U型場地展集團優勢
自由式滑雪項目明天將迎來收官戰，女子U型場地技巧是最後一項決賽。北京冬奧會冠軍谷愛凌狀態火熱，她將攜手隊友李方慧、張可欣、劉奕杉一同出戰決賽。中國隊在該項目形成了衝擊金牌的強大集團優勢，力爭將這枚金牌收入囊中。
2月21日-22日晨 中國隊重點賽程表
冰球與冰壺：傳統強權的美加對決與決賽席次男子冰球準決賽爆發史詩級碰撞。加拿大隊在落後兩球的情況下，憑藉馬金農（Nathan MacKinnon）的絕殺球以 3 比 2 逆轉擊敗衛冕冠軍芬蘭；美國隊則在休斯（Jack Hughes）單場雙響炮帶領下，以 6 比 2 橫掃斯洛伐克。這場睽違 16 年的「美加金牌大戰」將於今日引爆全球關注。
自由式滑雪：費雷拉全滿貫達陣美國滑雪明星亞歷克斯·費雷拉（Alex Ferreira）在男子 U 型場地技巧決賽第三輪滑出 93.75 分高分，奪得生涯首枚冬奧金牌。至此，他在奧運賽場已集齊金、銀、銅三色獎牌，達成「全滿貫」壯舉。
雪車、滑雪登山項目今日收官
|比賽時段
|項目
|比賽內容
|中國隊關注焦點
|今晚 (21日)
|自由式滑雪
|空中技巧男女混合團體決賽
|徐夢桃/王心迪/李天馬 (衝擊金牌、三金大滿貫)
|今晚 (21日)
|滑雪登山
|混合接力決賽
|布魯爾/次旦玉珍 (項目收官)
|今晚 (21日)
|雪車
|四人雪車
|第1、2輪滑行
|明晨 (22日)
|自由式滑雪
|女子U型場地技巧決賽
|谷愛凌/李方慧/張可欣/劉奕杉 (集團優勢衝金)
|明晨 (22日)
|雪車
|女子雙人雪車
|第3、4輪決賽 (懷明明/王璇、應清/王瑜)
|今日全天
|速度滑冰
|男子、女子集體出發決賽
|最後一個比賽日