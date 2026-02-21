我是廣告 請繼續往下閱讀

短道速滑：荷蘭男子接力首奪金 韓國女將包攬前二

冰球與冰壺：傳統強權的美加對決與決賽席次

自由式滑雪：費雷拉全滿貫達陣

▲米蘭冬奧會今（21）日進入倒數第二個比賽日，各項賽事迎來最高潮，全天將產生多達10枚金牌，是本屆冬奧產生金牌最多的一天。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）

比賽時段 項目 比賽內容 中國隊關注焦點 今晚 (21日) 自由式滑雪 空中技巧男女混合團體決賽 徐夢桃/王心迪/李天馬 (衝擊金牌、三金大滿貫) 今晚 (21日) 滑雪登山 混合接力決賽 布魯爾/次旦玉珍 (項目收官) 今晚 (21日) 雪車 四人雪車 第1、2輪滑行 明晨 (22日) 自由式滑雪 女子U型場地技巧決賽 谷愛凌/李方慧/張可欣/劉奕杉 (集團優勢衝金) 明晨 (22日) 雪車 女子雙人雪車 第3、4輪決賽 (懷明明/王璇、應清/王瑜) 今日全天 速度滑冰 男子、女子集體出發決賽 最後一個比賽日

年米蘭冬季奧運會今（21）日進入倒數第二個比賽日，各項賽事迎來最高潮，全天將產生多達10枚金牌，是本屆冬奧產生金牌最多的一天。已拿下4金3銀5銅的中國代表團，今日將在自由式滑雪賽場全力衝擊空中技巧男女混合團體，以及女子U型場地技巧兩項冠軍。在今日結束的多項賽事中，荷蘭隊與韓國隊分別在短道速滑賽場創下歷史，而冰球與冰壺賽場則正式確立了由美國與加拿大、瑞典與瑞士對壘的頂級決賽陣容。短道速滑賽場昨日誕生多項紀錄。男子5000米接力決賽中，荷蘭隊在名將延斯·范特沃特（Jens van 't Wout）領軍下，以6分51.847秒勇奪隊史首枚該項金牌，力壓韓國與義大利隊。女子 1500 米決賽則演變成韓國隊的內戰，21歲小將金吉莉（Kim Gilli）以 2 分 32.076 秒驚險擊敗衛冕冠軍崔敏靜（Choi Minjeong）摘金。這也是金吉莉在本屆冬奧收穫的第三枚獎牌。中國小將楊婧茹則以第四名完賽，遺憾與獎牌擦身而過。今晚，自由式滑雪空中技巧將迎來最後一個項目——男女混合團體決賽，共有7支隊伍參加。在本屆冬奧會上，徐夢桃和王心迪這對「金牌夫妻」已先後摘得女子和男子個人項目的冠軍，展現了強大統治力。四年前的北京冬奧會，中國隊在該項目僅拿下亞軍，未能包攬空中技巧全部金牌。今晚的混團決賽，中國隊派出徐夢桃、王心迪與李天馬的強力陣容出戰，唯一的目標就是彌補遺憾，實現本屆冬奧會空中技巧項目「三金全包攬」的壯舉。男子冰球準決賽爆發史詩級碰撞。加拿大隊在落後兩球的情況下，憑藉馬金農（）的絕殺球以逆轉擊敗衛冕冠軍芬蘭；美國隊則在休斯（）單場雙響炮帶領下，以橫掃斯洛伐克。這場睽違年的「美加金牌大戰」將於今日引爆全球關注。女子冰壺方面，瑞典隊擊敗加拿大，連續六屆站上頒獎台，將與擊敗美國隊的瑞士隊爭奪金牌。這也是瑞士女團自年杜林冬奧後首度闖入決賽。美國滑雪明星亞歷克斯·費雷拉（）在男子型場地技巧決賽第三輪滑出分高分，奪得生涯首枚冬奧金牌。至此，他在奧運賽場已集齊金、銀、銅三色獎牌，達成「全滿貫」壯舉。除自由式滑雪外，今日其他賽場同樣精彩。雪車項目今晚展開四人雪車前兩輪滑行；至於女子雙人雪車將在明晨進行最後兩輪滑行決出金牌。滑雪登山項目今晚收官，進行混合接力決賽，中國隊由布魯爾與次旦玉珍出戰。速度滑冰也迎來最後一個比賽日，將決出男子與女子集體出發兩枚金牌。自由式滑雪項目明天將迎來收官戰，女子U型場地技巧是最後一項決賽。北京冬奧會冠軍谷愛凌狀態火熱，她將攜手隊友李方慧、張可欣、劉奕杉一同出戰決賽。中國隊在該項目形成了衝擊金牌的強大集團優勢，力爭將這枚金牌收入囊中。