美國最高法院20日推翻總統川普動用緊急權力徵收的大規模關稅措施後，川普隨即在白宮召開記者會表示，他仍有「其他替代方案」可推動關稅政策。台灣民眾黨前主席柯文哲對此表示，「天塌下來，我們也不是長得最高的」，台灣是世界的一部分，只要密切觀察國際局勢，做快速應變就可以。柯文哲今（21）日在台中走透透，上午11點到北屯區芒果樹福德宮參拜，受訪時被問及美國最高法院裁定川普總統的關稅政策無效一事，他表示台灣是世界的一部分，美國最高法院進行判決後，美國的行政部門、立法部門會先處理這些問題。至於台灣，他形容「天塌下來，我們也不是長得最高的」，世界其他國家怎麼走，我們就跟著處理，所以只要密切觀察整個國際局勢，然後快速應變就可以。柯文哲說，美國是三權分立、權力制衡的國家，有比較成熟的民主國家運作方式。他忍不住開酸「至少比我們台灣好多了！美國的司法系統還是獨立的，不像我們（台灣），比較像在護航。」