黃氏兄弟家中疑遭小偷！瑋瑋、哲哲上警局報案

哲哲慘遭瑋瑋惡整！粉絲驚魂未定：平安就好

兄弟檔YouTuber「黃氏兄弟」由黃雍哲（哲哲）、黃雍瑋（瑋瑋）組成，頻道擁有百萬人次訂閱，人氣與號召力十足，日前2人透過社群IG上架影片，透露家中疑似遭小偷，於是赴警局報案，再揪出嫌犯前，擔心家中安危到夜夜難入眠，沒想到，瑋瑋率先得知是清潔阿姨到家中打掃，並非遭闖入，起了玩心惡整哲哲，哲哲被告知真相後，嚇倒癱軟在地，虛驚一場，粉絲這也才鬆了一口氣。黃氏兄弟本月19日起透過社群IG釋出短影片，透露日前家中疑似遭小偷，進而赴警局報案的過程，瑋瑋表示，有次晚上返家，發現陽台紗窗大開，還出現菸灰缸，兄弟倆反覆確認沒有動過紗窗，且無人會抽菸，連平時會出入家裡的工作人員也都不知情，這讓瑋瑋心生恐懼，決定與哲哲一同報警。兄弟倆家中疑似遭闖入，曬出警局報案單，後來，瑋瑋透過房東調閱監視器，並輾轉得知原來是清潔阿姨打掃時，忘記關紗窗，此時還被蒙在鼓裡的哲哲，接著被瑋瑋與工作人員聯手一連串惡整，才會出現菸灰缸、客廳遭弄亂、房間翻箱倒櫃的情形，哲哲被告知真相後，嚇倒癱軟在地，虛驚一場。影片一出，不少粉絲鬆了一大口氣，為過年期間增添了緊張氣息，紛紛直呼：「好久沒有看到整人的影片，但平安最重要」、「原來是烏龍！但最後變整黃雍哲，我是真的沒猜到」、「知道的時候快嚇死了，哲哲一定超無語」、「好險是整人，平安無事最重要」、「一開始有點恐怖，後面超好笑！」最後，瑋瑋特地喊話粉絲，「平安健康！這部影片發生事情的時候是去年的10月份，那時候真實發生的過程是很認真、很謹慎處理，報案過程沒有留任何影像紀錄。所以後續用敘述的方式重現當時的內容。新的一年祝福大家闔家平安！」用整人影片帶給粉絲歡笑，同時提點過年期間重視家中居安。