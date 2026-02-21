我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柯文哲今天在台中跑透透，首站由江和樹發放彈簧燈籠。（圖／翻攝劉芩YT，2026.02.21）

▲柯文哲尚未到場時，廟前已排成人龍。（圖／江和樹提供，2026.02.21）

▲柯文哲發放的彈簧燈籠有4種款式（圖／翻攝江和樹臉書，2026.02.21）

民眾黨前後任主席柯文哲、黃國昌這兩天先後到台中、彰化走春，但「兩個太陽」人氣有明顯落差。黃國昌昨天在彰化8個行程一路遭嗆，仇恨值拉好拉滿；柯文哲今天在台中第一個行程有近千人湧入，離開時還被民眾團團包圍，許多支持者溫馨送上祝福，對他喊加油。柯文哲今（21）日到台中跑透透，為民眾黨4位已提名、1區提名作業中的市議員參選人拉抬聲勢，上午首站到太平區太和宮參拜，由市議員江和樹與被提名的許書豪、劉芩妤，以及爭取提名的吳皇昇、多位里長參選人陪同。柯文哲尚未到場時，已出現4、500公尺長的人龍，隊伍中有不少是帶著小孩的年輕夫妻。柯文哲去年底曾說，民眾黨不存在兩個太陽的問題，自己將到中南部開疆闢土，他選擇大年初五到台中走春，似有決戰中台灣新戰場之意，吸引多位直播主追隨。部分直播主原本懷疑第一站這麼多人，是否衝著市議員江和樹發放的彈簧燈籠而來，但眼見下個行程快趕不及，人龍還看不到盡頭，柯文哲只得按計畫離去，此時不少民眾湧上前，只為和柯握手或喊一句加油，令柯文哲相當感動。昨天黃國昌到彰化走春，幾乎每一站都被嗆，有民眾在網路發文，指今天要對柯文哲比照辦理。民眾黨為此出動機車巡邏隊，但一直到柯文哲離開，都未見嗆聲民眾出現。