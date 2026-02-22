今（22）日是大年初六，2026 農曆新年假期的最後一天，許多民眾已陸續返回家中，準備迎接明天的上班日。北部民眾若想出門走春，也只剩可當日來回的地點，而 2025 年台北最強景點「西門町商圈」恰巧符合條件。當地去年湧入超過 2 千萬人次遊客，下週還將迎來 2026 台北燈節，現場已瀰漫濃濃元宵節氣息！
2025 台北最強景點確定了！西門町獨占鰲頭
根據觀光署公布的最新景點觀光人潮統計數據，2025 年 1 至 11 月份統計結果出爐，台北最強景點確定由「西門町商圈」拿下。該景點在 11 個月內吸引 2361 萬人次，是亞軍「台北101」的兩倍之多，大幅甩開其他對手，更有望成為 2025 年全台最強景點。其餘台北景點排名如下：
2025 年台北景點觀光人次排行（2025 年 1 至 11 月）
第一名：西門町商圈（2361 萬 4772 人次）
第二名：台北 101（1190 萬 0886 人次）
第三名：松山文創園區（1049 萬 4432 人次）
第四名：陽明公園（560 萬 5013 人次）
第五名：華山1914文化創意產業園區（480 萬 7850 人次）
第六名：國立中正紀念堂（382 萬 0324 人次）
第七名：國立臺灣科學教育館（313 萬 7327 人次）
第八名：臺北市立動物園（224 萬 8765 人次）
第九名：國立故宮博物院（220 萬 0785 人次）
第十名：士林官邸公園（178 萬 8942 人次）。
西門町迎接 2026 台北燈節！8公尺巨型泡泡馬特登場、亮點搶先看
台北市西門町商圈將與圓山花博公園攜手，自 2 月 25 日（週三）起迎接 2026 台北燈節。今年主打「雙展區、雙 IP」，西門町展區 IP 為「泡泡瑪特」，花博公園展區則為「變形金剛」。屆時，西門町商圈將化身大型沉浸式光廊，讓經典地景建築與前衛燈飾交相輝映。
西門町展區主題為「泡泡瑪特」，主燈為 8 公尺高的「Baby Molly」，角色換上馬年造型背帶褲，在旋轉木馬主題樂園中遨遊。
捷運西門站 6 號出口上方也將有巨型「星星人」裝置降臨，抬頭即可見可愛角色守護捷運站。從服飾設計到星星人眼睛細節皆融入飛馬元素，即便不是粉絲，也難以抗拒其魅力。
2026 台北燈節時間、地點資訊
活動時間：2 月 25 日至 3 月 15 日，每日點燈時間 17 時至 22 時
活動地點：
「花博展區」位於花博公園圓山園區，鄰近捷運圓山站及中山國小站。
「西門展區」範圍涵蓋西門紅樓、捷運西門站周邊及中華路一段一帶。
台北燈節西門町道路管制措施
西門展區 2 月 26 日（四）開幕日及假日：
16 時至 22 時封閉漢中街（成都路至內江街路段）雙向車道，以及漢中街（內江街至長沙街路段）北向車道。2 月 26 日開幕日，中華路西側臨近成都路口計程車排班區取消。
西門展區2 月 25 日（三）至 3 月 15 日（日）活動期間：
平日 17 時至 22 時、假日 16 時至 22 時，管制酉陽街（含延平南路武昌街至酉陽街路段）、秀山街（僅供飯店及停車場車輛通行）車輛通行。
YouBike 停止服務：
中山堂武昌街／延平南路東南側站於 2 月 25 日至 3 月 15 日，平日 17 時至 22 時、假日 14 時至 22 時停止租還；捷運西門站 3 號出口（中華路一段／寶慶路）站，自 2 月 10 日至 3 月 22 日 0 時至 24 時停止租還。
自行車管制：
為避免自行車與行人交織發生危險，燈節期間西門展區中山堂廣場及西門紅樓廣場全天禁止自行車進入；中華路（開封街至長沙街路段）16 時至 22 時須下車牽行，並取消捷運西門站 1 號及 6 號出口周邊自行車停車架。花博展區（玉門街至中山北路段）16 時至 22 時亦須下車牽行。
禁止停車管制：
燈節期間中華路（開封街至長沙街路段）16 時至 22 時禁止黃線停車；配合遊覽車上下客臨停需求，西門展區貴陽街（延平南路至桃源街路段）8 時至 23 時禁止停車，花博展區玉門街編號 25 至 30 停車格亦禁止停車。
公車站位取消：
2 月 26 日至 28 日、3 月 1 日、7 日、8 日、14 日、15 日 16 時至 22 時，「西門市場（漢中）」往北公車站位取消，請民眾改至前後鄰近站點候車。
省城隍廟猜燈謎晚會管制：
2 月 26 日、2 月 28 日、3 月 3 日、3 月 7 日 14 時至 24 時，武昌街（重慶南路至博愛路段）禁止車輛通行，並暫停使用鄰近停車格。
資料來源：台北燈節
資料來源：台北燈節
