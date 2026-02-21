我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國1北向236.4公里處發生2輛小客車追撞事故。（圖／高速公路局提供）

▲駕駛輔助系統無法辨識之情形。（圖／高速公路局提供）

春節連假倒數第二天，今（21）日截至上午11點國道發生18起事故釀回堵影響整體車流。高公局表示，上午國道壅塞路段主要為國1北向大雅系統至台中系統；國5北向宜蘭至頭城，其餘路段均能維持行車順暢。今日截至上午11時，國道全線交通量為38.9百萬車公里，預估今日交通量為119百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1北向大雅系統至台中系統；國5北向宜蘭至頭城，其餘路段均能維持行車順暢。目前共發生18起事故，如上午10時08分於國1北向鼎金系統出口處發生小客車及小貨車（側翻）追撞事故，占用匝道車道，於10時37分排除，造成後方車流回堵1公里。10時19分於國1北向236.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時24分排除，造成後方車流回堵1公里；11時06分於國3北向337.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於11時20分排除，造成後方車流回堵3公里。高公局預判今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。高公局建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。同時呼籲民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿倚賴輔助駕駛系統，另雨天行車務必保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。