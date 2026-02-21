在本屆 2026 年米蘭冬奧男子花式滑冰賽場上，被譽為「四周跳之神」的美國名將馬里寧（Ilia Malinin）經歷了一場戲劇性的挫敗。曾在短曲項目拔得頭籌的他，在長曲決賽中因多次跳躍失誤與招牌動作「四周半跳」失敗，最終僅以第8名作收。然而，經過數日的沉澱，馬里寧在接受奧運官網（Olympics.com）專訪時展現了令人驚嘆的成熟心態，直言：「獎牌不能定義你是誰。」
壓力下的真實告白：我沒想到它會擊垮我
現年 21 歲的馬里寧在進入米蘭冬奧前，正處於驚人的國際賽 12 連勝巔峰，原先被看好能一舉奪金。回憶起決賽當晚，他坦言低估了奧運殿堂的壓力：「我原以為我能掌控一切，但那種壓力……不知為何，我當時真的沒能理解它會如何影響我。」
即便面臨奪金壓力，馬里寧仍拒絕採取「保守策略（Playing it safe）」，堅持在奧運冰場挑戰前無古人的四周半跳。「我想在那裡寫下歷史，這是我的目標之一。」雖然挑戰失敗，但他表示這段經歷讓他學到了寶貴的一課，並為 2030 年法國阿爾卑斯冬奧累積了經驗。
體操傳奇拜爾斯暖心聲援 運動員也是平凡人
在馬里寧陷入低潮之際，美國體育界的巨星紛紛伸出援手，包括傳奇體操天后拜爾斯（Simone Biles）、美式足球傳奇布雷迪（Tom Brady）及饒舌教父史努比狗狗（Snoop Dogg）。
特別是曾面臨心理健康挑戰的拜爾斯，不僅到場觀賽，事後更主動私訊馬里寧。馬里寧感性地說：「我打從心底感受到了那份連結。雖然我們來自不同運動背景，但在相似處境下的支持，證明了我們有很多共同點。我們都是人（Human beings），我希望向世界傳達：我可能是運動員、是藝術家，但我也是一個平凡人。」
團隊金牌的慰藉 馬里寧率隊有拿金牌
儘管個人賽失利，馬里寧仍對與隊友合力拿下的花式滑冰團體賽金牌感到無比自豪。美國隊當時僅以1分之差險勝日本隊摘金，馬里寧在短曲與長曲皆貢獻了關鍵表現。他一邊撫摸著金牌綬帶一邊說：「與隊友分享這份榮譽對我意義重大，我只想向他們展示，我會是他們最堅強的後盾。」
對於未來的職業生涯，馬里寧的心態已發生轉變。他表示獎牌只是身外之物，更重要的是享受滑冰本身，「我希望將未來的比賽看作是一場表演，而不僅僅是『奧運』。人生只有一次，最終，這也只是花式滑冰而已。」
在米蘭街頭漫步、品嚐義大利美食與購物的馬里寧，正以一名「奧運粉絲」的身分享受這場盛會，並計畫前往觀看他最愛的冰球比賽。這位年輕的四周跳之神，正以更輕盈的姿態準備下一次的騰空。
消息來源：奧運官網（Olympics.com）
