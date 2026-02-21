我是廣告 請繼續往下閱讀

▲克萊博在本屆米蘭冬奧至今保持全勝紀錄，每場參賽必奪金。（圖／美聯社／達志影像）

挪威越野滑雪名將克萊博（Johannes Høsflot Klæbo）在米蘭冬奧賽場再度書寫傳奇。日前在男子團體短距離自由技術決賽中，他與隊友赫德加特（Einar Hedegart）聯手以18分28.9秒的成績奪得金牌，這不僅是他在本屆冬奧的第5枚金牌，更是其職業生涯第10枚奧運金牌。他在今天傍晚進行的50公里集體出發賽若能再度奪冠，將創下生涯11金和單屆6金兩項紀錄。至此，克萊博正式超越所有前輩，成為冬奧史上最成功的運動員，並追平美國游泳傳奇「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps），成為奧運史上（含夏奧與冬奧）唯二能達成「10金」壯舉的男子運動員。在今日的決賽中，各國隊伍在最後一圈仍維持緊密的領先集團。然而，如同過往所有比賽的劇本，克萊博在賽道最關鍵的上坡路段發動了招牌式的強力突圍，瞬間拉開差距。最終挪威隊以 1.37 秒的領先優勢擊敗美國隊，達成該項目在奧運會的三連霸。「這感覺非常不真實，」現年 29 歲的克萊博賽後表示，「我覺得目前一切進展都非常順利，體能狀態極佳且充滿鬥志。比起第一週，我現在睡得好多了，這感覺棒透了。」克萊博在本屆米蘭冬奧至今保持全勝紀錄，每場參賽必奪金。他已打破了單屆冬奧最多金牌的歷史紀錄，而他的終極考驗將是本周末舉行的50公里集體出發賽，若能再次奪冠，他將達成單屆6金的夢幻成就。