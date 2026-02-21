韓國網路短劇《再次燦爛的人生》1月22開播，造成劇迷熱烈討論，本劇以精簡篇幅濃縮高密度情感，把「重來一次」的老題材拍得貼近現實又不流於灑狗血，《NOWNEWS今日新聞》以懶人包的形式，為您整理《再次燦爛的人生》劇情簡介、演員簡介、收看平台及本劇4大亮點，讓您一文掌握。
📌本文摘要如下：
《再次燦爛的人生》劇情簡介
《再次燦爛的人生》演員簡介
《再次燦爛的人生》收看平台
《再次燦爛的人生》4大亮點
📺《再次燦爛的人生》劇情簡介
《再次燦爛的人生》講述財閥樸家太太尹舒琳的故事，她結婚7年，為丈夫樸賢碩和女兒付出一切，沒想到，夫妻關係卻在半年前急轉直下。生日當天，尹舒琳獨自前往餐廳，意外目睹丈夫與女兒和同父異母的妹妹崔宥娜歡慶，澈底心碎，決定離婚並悄然抽身，重新奪回屬於自己的事業與尊嚴，迎來人生翻轉。
離婚後，尹舒琳重返職場，展現過去AI天才、傳奇人物「Sugar」的實力，靠自己能力站穩腳步，而被拋下的人們逐漸感受到她的缺席所帶來的裂痕，渣夫後悔莫及，劇情充滿家庭背叛與自我救贖的高張力衝突。
📺《再次燦爛的人生》演員簡介
安宥廷（原藝名李宥廷）飾演女主角尹舒琳，一位7年來為家庭付出一切的財閥太太，背景來自社群媒體影響者、AI領域天才，安宥廷透過戀愛實境節目在演藝圈嶄露頭角，外貌神似女神韓韶禧、宋慧喬。
李洗蘊（本名尹龍彬）飾演男主角樸賢碩，李洗蘊曾經參加選秀節目《PRODUCE 101》第二季，轉型演員後出演出不少網路劇，此次挑戰渣男總裁角色，展現多棲藝人的情感深度。
申熙允飾演崔宥娜，同父異母的妹妹，擁有自然親和的外型，經常活躍於社群與廣告，劇中為推動家庭衝突的關鍵人物。
權敏赫飾演韓俊赫，尹舒琳的大學學長與科技公司創辦人，權敏赫是2003年出生的新生代演員，劇中性格溫和穩重，默默守護女主角。
安泰琳飾演樸智妍，主角夫婦的可愛女兒，聰明早熟但受父親影響疏遠母親，為劇情增添家庭情感張力。
📺《再次燦爛的人生》收看平台
可透過DramaBox平台線上觀看。全劇共60集，每集約2至3分鐘，前3集免費，第4集起需付費或觀看廣告獲金幣繼續追劇。
📺《再次燦爛的人生》4大亮點
亮點1.女主獨立逆襲
尹舒琳不靠霸總拯救，憑藉AI天才「Sugar」身分重返職場，展現女性自我翻轉的強大力量，顛覆傳統短劇套路。
亮點2.家庭背叛高張力
丈夫與女兒偏向同父異母妹妹崔宥娜，生日心碎觸發離婚，渣男追妻火葬場情節層層推進，親情衝突直擊人心。
亮點3.職場AI熱議元素
融入當紅AI科技話題，女主隱藏身分逐步揭曉，與學長韓俊赫合作打拚，事業線與情感線完美交織。
亮點4.開放勵志結局
女主拒絕復合、奔向新舞台，編劇寄語呼籲女孩追求自由，帶來療癒與正能量收尾。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《再次燦爛的人生》劇情簡介
《再次燦爛的人生》演員簡介
《再次燦爛的人生》收看平台
《再次燦爛的人生》4大亮點
📺《再次燦爛的人生》劇情簡介
《再次燦爛的人生》講述財閥樸家太太尹舒琳的故事，她結婚7年，為丈夫樸賢碩和女兒付出一切，沒想到，夫妻關係卻在半年前急轉直下。生日當天，尹舒琳獨自前往餐廳，意外目睹丈夫與女兒和同父異母的妹妹崔宥娜歡慶，澈底心碎，決定離婚並悄然抽身，重新奪回屬於自己的事業與尊嚴，迎來人生翻轉。
離婚後，尹舒琳重返職場，展現過去AI天才、傳奇人物「Sugar」的實力，靠自己能力站穩腳步，而被拋下的人們逐漸感受到她的缺席所帶來的裂痕，渣夫後悔莫及，劇情充滿家庭背叛與自我救贖的高張力衝突。
📺《再次燦爛的人生》演員簡介
安宥廷（原藝名李宥廷）飾演女主角尹舒琳，一位7年來為家庭付出一切的財閥太太，背景來自社群媒體影響者、AI領域天才，安宥廷透過戀愛實境節目在演藝圈嶄露頭角，外貌神似女神韓韶禧、宋慧喬。
李洗蘊（本名尹龍彬）飾演男主角樸賢碩，李洗蘊曾經參加選秀節目《PRODUCE 101》第二季，轉型演員後出演出不少網路劇，此次挑戰渣男總裁角色，展現多棲藝人的情感深度。
申熙允飾演崔宥娜，同父異母的妹妹，擁有自然親和的外型，經常活躍於社群與廣告，劇中為推動家庭衝突的關鍵人物。
權敏赫飾演韓俊赫，尹舒琳的大學學長與科技公司創辦人，權敏赫是2003年出生的新生代演員，劇中性格溫和穩重，默默守護女主角。
安泰琳飾演樸智妍，主角夫婦的可愛女兒，聰明早熟但受父親影響疏遠母親，為劇情增添家庭情感張力。
可透過DramaBox平台線上觀看。全劇共60集，每集約2至3分鐘，前3集免費，第4集起需付費或觀看廣告獲金幣繼續追劇。
📺《再次燦爛的人生》4大亮點
亮點1.女主獨立逆襲
尹舒琳不靠霸總拯救，憑藉AI天才「Sugar」身分重返職場，展現女性自我翻轉的強大力量，顛覆傳統短劇套路。
亮點2.家庭背叛高張力
丈夫與女兒偏向同父異母妹妹崔宥娜，生日心碎觸發離婚，渣男追妻火葬場情節層層推進，親情衝突直擊人心。
亮點3.職場AI熱議元素
融入當紅AI科技話題，女主隱藏身分逐步揭曉，與學長韓俊赫合作打拚，事業線與情感線完美交織。
亮點4.開放勵志結局
女主拒絕復合、奔向新舞台，編劇寄語呼籲女孩追求自由，帶來療癒與正能量收尾。