LCK Cup 戰況大洗牌！HLE 爆冷出局、T1 換血表現超出預期

▲2026 LCK Cup 的發展超出外界預期，豪擲重金打造豪華陣容的HLE最終以第十名慘澹出局，以往LCK賽季表現不佳的T1卻打出5連勝保送季後賽。（圖／LCK）

▲三冠AD選手「Gumayusi」李珉炯在去年休賽季時離開T1，但加盟HLE之後，隊伍第一賽段成績不如外界預期。（圖／取自HLE X）

T1 戰隊現況：傳奇班底與新血的磨合挑戰

▲T1在Guma離隊之後，陣容變為上路Doran、打野Oner、中路Faker、下路Peyz、輔助Keria。（圖／X@T1 LOL）

DK 戰隊現況：前 T1 小將 Smash 的復仇之戰

▲今年 DK 大膽啟用新人，由老大哥 ShowMaker 領軍，帶著從 T1 二隊延攬的潛力下路 Smash 以及來自 BNF 的輔助 Career 組成全新陣容，上路Siwoo、打野Lucid也都相當年輕。（圖／X@DplusKia）

T1 vs DK中文直播線上看

LOL 英雄聯盟最強賽區韓國 LCK 第一賽段進入最關鍵的白熱化階段。今（22）日下午 16:00，三連霸傳奇戰隊 T1 將迎戰強敵 DK (Dplus KIA)。這場敗者組的 BO5 決戰，輸家將直接淘汰放假，贏家則能挺進 2 月 28 日的最終試煉，挑戰 BFX 以爭取前往國際賽的最後一張門票。《NOWnews今日新聞》為您整理這場高流量對決的觀戰重點。2026 LCK Cup 的戰況發展令全球玩家跌破眼鏡，首先是季前豪擲重金、網羅三冠王 AD Gumayusi 與 LPL 頂尖打野 Kanavi 的 HLE，竟在小組賽僅打出 2 勝 3 敗，因戰績對比落後慘遭淘汰，以第 10 名的慘澹成績提前結束賽段。反觀過去在春季賽初期常處於磨合期的 T1，今年在下路更換為 Peyz 後表現亮眼。雖然小組賽未與 GEN 交手，但在面對 HLE、KT 等傳統強豪時，這支全新的 T1 展現出極強的壓制力，以 5 勝 0 敗的佳績挺進季後賽。今日（22日）下午 16:00，T1 將與 DK 進行生死鬥。這場對決的勝者將在 2 月 28 日與 BFX 爭奪前往 2026 First Stand 的最後席位；敗者則將遺憾告別第一賽段。上路Doran、打野Oner、中路Faker、下路Peyz、輔助Keria上路Siwoo、打野Lucid、中路ShowMaker、下路Smash 、輔助CareerT1在小組賽階段狀況頗佳，打出5勝0敗的戰績，但因為小局輸得比GEN多，因此成為巴龍組第二名，但仍被保送進季後賽，不用打入圍賽。進入季後賽之後，T1一開始就在勝者組第二輪等待對手，但在2月15日時，T1對決BFX卻慘遭滑鐵盧，遭對手1:3擊敗最終落入敗者組，從這場對決BFX的BO5賽事中，可以看出T1隊內或許碰上了一些狀況，新AD Peyz的表現遭對手BFX Diable完壓，中路Faker對線也多半都被壓制，唯有上路Doran有打出亮眼表現。不過T1身為三連霸的冠軍隊伍，已經不是第一次歷經冠軍成員離隊、新成員加入，而他們過往在第一賽段的表現都很普通，倒不如說今年的表現已經打破粉絲的眼鏡，而且T1選手、教練團做出調整的速度也相當快，對決DK的勝算仍相當高。今年 DK 大膽啟用新人，由老大哥 ShowMaker 領軍，帶著從 T1 二隊延攬的潛力下路 Smash 以及來自 BNF 的輔助 Career 組成全新陣容。DK 在第一賽段的表現韌性十足，雖曾敗給 GEN 與 T1，但隨後在入圍賽與季後賽多次擊敗 DRX，並在 2 月 20 日輕取 DNS。其中 AD 選手 Smash 更是狀態大好，拿下系列賽最佳選手 (POM)，他也在賽後受訪表示：「雖然T1是我之前待的隊伍，但這次我一定會全力贏下T1。」因此對於 Smash 而言，今日對上老東家 T1 不僅是證明身價的機會，更是帶領 DK 完成「敗部奇蹟」的復仇之戰。從過往戰績看，DK 今年僅輸給過 GEN 與 T1，再度面對 T1，Smash 與 Career 的下路連線是否能撕裂 T1 的防線，將成為全球粉絲關注焦點。