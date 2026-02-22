我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陽明海運公司所屬連明號貨櫃輪首航高雄港，高雄港務分公司以拖船噴水方式來迎接。(圖／高雄港務分公司提供)

▲陽明海運公司所屬連明號貨櫃輪首航高雄港，靠泊高雄港貨櫃碼頭。(圖／高雄港務分公司提供)

▲陽明海運公司所屬連明號貨櫃輪首航高雄港，高雄港務分公司副總經理陳中龍(右3)致送紀念品給陽明海運公司，由陽明海運公司董事長蔡豐明(左3)代表接受。(圖／高雄港務分公司提供)

陽明海運公司所屬連明號貨櫃輪於農曆春節期間，首航高雄港，台灣港務公司高雄港務分公司以拖船噴水方式迎接，並由高雄港務分公司副總經理陳中龍致送紀念品，由陽明海運公司董事長蔡豐明代表接受，期實踐永續海洋的承諾。陽明海運公司所屬連明號貨櫃輪，為一艘LNG雙燃料全貨櫃輪，於農曆春節期間，首航高雄港，高雄港務分公司為表誠摯歡迎，以象徵歡迎的噴水儀式，熱情迎接連明號貨櫃輪首次靠泊高雄港貨櫃碼頭，並由高雄港務分公司副總經理陳中龍向連明號貨櫃輪船長致贈首航紀念牌，以展現高雄港務分公司對首航高雄港的連明號貨櫃輪之重視，以實踐永續海洋的承諾，為全球貿易提供更潔淨、更高效的運輸選擇。陽明海運公司所屬連明號貨櫃輪首航高雄港儀式，是由陽明海運公司董事長蔡豐明主持，陽明海運公司協理李金蓉、高雄港務分公司副總經理陳中龍、港務長陳祖強等人與會，共同見證連明號貨櫃輪，這座「行動綠建築」開啟航程，並由高雄港務分公司副總經理陳中龍致送紀念品給陽明海運公司，由陽明海運公司董事長蔡豐明代表接受。高雄港務分公司副總經理陳中龍表示，首航高雄港的連明號貨櫃輪，為一艘15500TEU級LNG雙燃料全貨櫃輪，為陽明海運公司邁向2050淨零碳排的生力軍，更象徵陽明海運與高雄港攜手邁向永續航運的新紀元。陽明海運公司董事長蔡豐明指出，該公司所屬連明號貨櫃輪，為一艘LNG雙燃料全貨櫃輪，此船型為LNG與低硫燃油之高壓雙燃料主機，交船後以使用LNG作為主要燃料，與現有傳統使用重油的貨櫃輪，可減少約20%之溫室氣體排放，為我國貨櫃產業中率先使用LNG替代燃料船舶營運的航商，創下環保新標竿。蔡豐明並指出，連明號LNG雙燃料全貨櫃輪，船舶主機與發電機均搭載排氣後處理系統，符合國際IMO法規Tier三氮氧化物排放標準，可降低海洋與有限空氣污染，並有船舶睡眠節能系統設計，以提升推進效率與降低能源消耗。連明號LNG雙燃料全貨櫃輪，交船後，經營亞洲投入往西地中海(MD2)航線服務，該西地中海(MD2)航線靠港依序為，釜山、上海、寧波、高雄、蛇口、新加坡、丹吉爾、瓦倫西亞、巴塞隆納、熱那亞梅爾(Singapore)、釜山(Pusan)。