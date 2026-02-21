我是廣告 請繼續往下閱讀

美國最高法院判決總統川普加徵關稅違憲，民眾黨主席黃國昌發文盛讚美國司法「令人尊敬」，並斥責川普「違憲濫權」。對此，政治工作者周軒在臉書發文，指責黃國昌為了眼前利益不斷自打臉，不僅日前才帶隊赴美營造能與華盛頓溝通的假象，回台後卻迅速變臉，與蕭旭岑一搭一唱淪為「反美哼哈二將」，立場轉變之快令人咋舌。周軒分析黃國昌對台美司法的雙重標準，指出2024年台灣憲法法庭，判定黃國昌與翁曉玲主導的國會擴權法案逾八成條文違憲時，黃國昌當時的態度是質疑大法官公正性，甚至要求辯論。他諷刺，黃國昌在法庭上被尤伯祥大法官電到語無倫次，事後竟聯手翁曉玲推動《憲法訴訟法》修正案試圖卡死憲法法庭，讓台灣長達一年無法實踐「令人尊敬的司法」，如今卻轉頭盛讚美國司法，簡直是最大的黑色幽默。黃國昌已從試圖裝作「唯一能與華盛頓對談」的角色，跳反變成「反美大將」，政治誠信已蕩然無存。他批評，一個親手破壞台灣司法公正性的人，竟然還有臉稱讚別國司法公正，自我矛盾顯示黃國昌失去政治高度，淪為僅能提供政壇笑話素材的功能。周軒感嘆，若非大法官自救，台灣人民的權利不知還要被這類政治操作踐踏多久。