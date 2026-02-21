我是廣告 請繼續往下閱讀

▲杜牧為胡德夫發聲。（圖／杜牧臉書）

75歲的原住民歌手胡德夫近期受邀登上中國央視春晚節目，在其中他演唱知名歌曲〈高山青〉遭到炎上，許多網友質疑他所唱不是原住民歌曲，和他多年來為原住民奔波的形象相差甚大。曾在《超級偶像》獲得季軍、和胡德夫情同父女的原住民女星杜牧，昨（20）日透過社群為「爸爸」發聲，痛心表示「不要製造仇恨。」胡德夫擁有卑南族與排灣族血統，長年為原住民族權益發聲，曾參與推動原住民正名運動，被視為「台灣原住民運動先驅」，在音樂舞台上，他以渾厚嗓音唱出土地與族群情感，不僅演繹原民古調，也為來台老兵唱出思鄉之情，被認為是台灣民歌運動的重要代表人物之一。2026年春節期間，胡德夫受邀登上央視春晚演出，演唱經典歌曲〈高山青〉，因為〈高山青〉看似是台灣知名原住民歌曲，不過卻是在1949年，由漢人憑空寫出來的「高山族」情歌，因此由花了許多青春年華、只為了幫原住民摘除「番」標籤的胡德夫來演唱此歌曲，讓許多民眾認為相當諷刺，因此演出畫面播出後，部分網友質疑他的政治立場與演出場合選擇，紛紛湧入社群留言批評；不過有不少樂迷認為，音樂表演本身不該被過度政治化，應回歸藝術與文化交流層面看待。為此和胡德夫情同父女的原住民歌手杜牧昨日發長文聲援，她指出胡德夫數十年來堅持歌唱，就是為了讓世界看見原住民族文化，且早在十多年前，他便曾赴大陸演唱〈美麗的稻穗〉等作品，介紹台灣的土地與海洋之美，「 他不只是唱原住民的歌，他也唱了當初因為戰爭來台老兵的思鄉的聲音，也唱了屬於我們的民歌，也唱了很多很多關於每式各樣情懷的歌曲，他不是討好，是用他的方式用他的音樂，告訴全世界 我們都一樣！」杜牧也透露，胡德夫在台灣的部分演出，時常因為「不適合」、「年齡層不符」等理由遭取消，呼籲外界不要僅憑單一事件製造對立，最後杜牧指出不是所有到中國出席活動的藝人，政治立場就是親中人士，「因為歧視不是一天兩天了，更演變成為一種攻擊，你的手機沒有抖音歌嗎？你的手機沒有中國歌手的歌嗎？」對於網路上出現歧視性詞彙攻擊原住民族，杜牧表達強烈不滿，呼籲停止仇恨言論。