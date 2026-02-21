我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞一名年僅20多歲的女子，因長期每日一至兩杯手搖飲的習慣，付出了沉重代價。即便最初僅是腳趾上一個微小的傷口，卻在短短數日內迅速惡化，演變為極其兇險的「食肉菌」感染（壞死性筋膜炎）。馬來西亞急診醫師秦梓維指出，該名女子求診時神智清醒，僅主訴腳趾發炎與發燒。然而，臨床檢查發現傷口邊緣已出現壞死、皮膚失去血色，按壓觸感異常，X光檢查更偵測到軟組織內的氣體影像，定調為壞死性筋膜炎。抽血結果顯示血糖數值已超越儀器測量上限，血酮指數達4.0，確認合併酮酸中毒與嚴重感染。患者向主治醫師坦言，她習慣每日飲用1至2杯奶茶、汽水或加糖咖啡，且平時身體並無異樣。秦醫師對此指出，社會大眾普遍將糖尿病定調為「老年疾病」，認為年輕族群具備免疫力，或將行走正常視為健康無礙的絕對指標，這類認知誤區往往掩蓋了代謝功能早已失衡的真相。根據世界衛生組織（WHO）建議，每日游離糖攝取量應低於總熱量的10%，降至5%以下則更能有效降低肥胖與代謝疾病風險。含糖飲料為游離糖的主要來源，長期攝取將顯著提高第二型糖尿病的發生率。哈佛公共衛生學院研究顯示，每日飲用1至2杯含糖飲料者，罹患糖尿病的風險將增加約26%。馬來西亞的糖尿病盛行率在東南亞位居前列。依據《2023年全國健康與發病率調查》（NHMS），成人盛行率超過15%。國際糖尿病聯盟（IDF）指出，亞洲族群具備較易出現胰島素阻抗的遺傳特質，這使得年輕且BMI正常的患者比例逐漸增加，顯示外觀體態並非代謝健康的絕對指標。壞死性筋膜炎俗稱「食肉菌」，其致死率在糖尿病患者身上可達30%以上。高血糖環境會削弱免疫系統並抑制傷口癒合，細菌一旦侵入筋膜層，感染將在數小時內快速擴散。在這種情況下，立即進行外科清創或截肢是目前唯一有效的處置方式。女子在住進加護病房後病況趨於穩定，但局部組織因壞死已無法保留，骨科團隊最終截除其兩根腳趾。醫師提醒，若出現長期口渴、疲倦、頻尿或體重無故減輕等症狀，即便年輕也應進行血糖篩檢。含糖飲料對身體的損害屬於長期累積，一旦發生急性感染，所付出的健康代價極其沉重。