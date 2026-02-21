我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）即將在海牙迎來司法關鍵時刻。國際刑事法院（ICC）於2月23日起展開為期數日的指控確認聽證，法官將審酌檢方提出的證據，裁定是否具備充分理由讓案件進入正式審判程序。這場法律攻防關乎個人刑責，也深度牽動菲律賓國內政治氛圍與國際人權論述的走向。根據ICC規定，預審階段的核心目標在於確認是否存在「實質理由」相信被告涉嫌所列罪行。檢方指控杜特蒂在2013年至2018年間的掃毒行動中，涉及至少76起謀殺案件，構成三項危害人類罪。雖然官方過去公布的死亡數字約為6200人，但人權團體與檢方估算實際規模可能上看數萬人，這項數據落差成為國際社會質疑的核心。杜特蒂律師團全面否認指控，強調並未批准任何針對嫌疑人的「謀殺政策」，更不存在共謀情形。辯方曾以健康因素申請免除本人出庭，法院雖認定杜特蒂具備受審能力，但在程序安排上仍保留彈性。這場攻防將圍繞「國家打擊犯罪政策」與「系統性侵犯人權」兩種敘事架構展開。在管轄權爭議方面，儘管菲律賓已於2019年退出《羅馬規約》，但ICC定調對於退約前發生的行為仍具備管轄權。根據規約，成員國退出並無法溯及免除其在職期間嚴重國際罪行的追訴責任。這項法律解釋成為檢方持續推進案件的核心依據。菲律賓國內輿論呈現明顯分歧。部分受害者家屬寄望透過國際司法尋求公道，認為在本土法律架構下難以對強勢政治人物究責。同時也有不少民眾肯定杜特蒂任內的治安成效，並將現狀惡化歸因於政策轉向。最新民調顯示，支持ICC審理的比例較去年有所下降，反映出社會態度隨政治氛圍產生擺盪。杜特蒂女兒莎拉（Sara Duterte）目前在全國政治舞台極具分量，未來的選舉布局可能間接引導輿論。這使得海牙的法庭攻防，在菲律賓國內被視為一場法律與政治高度交織的長期戰役。隨著聽證會展開，法官的裁決將成為案件的分水嶺。若指控獲得確認並進入正式審判，這將成為亞洲首例前國家元首因危害人類罪接受ICC審理的案例。無論最終結果為何，這場審理已重新定義了菲律賓對「掃毒戰」的集體記憶，也促使國際社會重新檢視權力行使與法治責任的界線。