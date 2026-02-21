我是廣告 請繼續往下閱讀

抓了好幾次都抓不到，泰國警方乾脆把辦案現場搬進農曆廟會，穿上紅金舞獅裝混入人潮，一路「跳」到嫌犯身邊再突然撲上去壓制上銬。這場看似熱鬧表演的逮捕秀，背後其實是情資追查、場域判斷與時機拿捏的精準收網，也讓一名疑為毒品與賭博籌錢的慣竊，在最放鬆警戒的節慶氛圍裡栽了跟頭。根據警方公布的畫面，2月18日兩名員警身穿紅金相間的舞獅服，混入熱鬧的廟會隊伍逐步逼近目標。操控獅頭的員警在距離縮短至關鍵範圍時突然加速撲向嫌犯，另一名同仁迅速支援，將33歲的嫌犯壓制上銬。警方指出，該男子本月三度潛入地方警官住處行竊，得手財物估值約200萬泰銖（約新台幣203萬元）。其先前多次成功逃逸，源於極高的警覺性與敏捷的行動力，能及早察覺執法動向。警方透過情資追蹤贓物流向，掌握嫌犯頻繁出沒於暖武里府（Nonthaburi）的廟宇與市集。農曆新年期間，曼谷周邊華人社群的舞獅與廟會活動相當活躍，為便衣執法提供了天然掩護。暖武里府人口稠密且與曼谷交通往來頻繁，節慶的人流集中特性，大幅提升了警方偵蒐與埋伏的可行性。該名嫌犯在偵訊中坦承涉及多起竊案，並供稱犯案動機與購買毒品及賭博需求相關，過去曾有毒品與竊盜判刑前科。近年曼谷都會區的竊盜案件常與毒品成癮問題連動，警方除了強化巡邏與科技監控，也擴大便衣與情資布建。這回「舞獅戰術」的成功，定調為結合情資追蹤、場域評估與精準時機判斷的跨界執法案例。從獅頭撲向嫌犯的瞬間，到迅速完成上銬，這場行動既是節慶中的特殊插曲，也是都會治安的縮影。面對犯罪樣態的流動化，執法單位透過融入文化場景尋找突破口，成為現代城市治安治理的一項新嘗試。