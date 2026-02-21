我是廣告 請繼續往下閱讀

俄烏戰場將無人機轉化為高頻率消耗品，也催生了一條隱密的物流路線。彭博調查指出，泰國正成為中國製無人機「先進後出」的關鍵轉運節點。這類貿易在帳面上符合常規，但泰國對俄羅斯出口的暴衝曲線，與自中國進口的增幅高度重疊，使得烏克蘭與美方開始嚴密監控這條看似平靜的供應線。在曼谷市中心查特廣場大樓的一處辦公室，名為Skyhub Technologies Ltd.的公司低調至極，僅由商務辦公室供應商出租，公司董事極少露面，線上登記資料亦缺乏聯絡方式。這種低存在感的外觀，符合轉運節點只需文件處理與貨物流動、不需實體招牌的特點。Skyhub現已成為泰國自中國進口無人機的第二大進口商。泰國官方貿易數據顯示，自2022年俄烏戰爭爆發後，泰國對俄無人機出口量大幅躍升。貨品在泰國稍作停留並更換出境文件後，隨即轉往俄羅斯，形成了數據上緊密扣連的進出口環節。具體數據顯示，截至2025年11月底，俄羅斯自泰國進口的無人機金額達1.25億美元（約新台幣39億元），占泰國相關出口的88%，為前一年的8倍。同期中國運往泰國的無人機則達1.86億美元（約新台幣58.5億元）。對比2022年泰國相關出口不到100萬美元（約新台幣3145萬元）且無對俄記錄的情況，這條貿易路線的成形極為迅速。泰國海關總署署長潘通（Phantong Loykulnanta）指出，進口中國製無人機時並未被要求強制申報最終用途，介入調查需具備明確法律依據，目前正由商務部相關單位進行查核。這項表態將問題推向了「軍民兩用」商品在民用名義下的監管盲點。國際戰略研究所（IISS）分析，透過第三國空殼公司轉運已成為規避手段。美中雙方曾在聯合國就無人機零組件問題激烈交鋒，美方要求中國停止輸出可用於軍事的民用物資，中國則強調其管制措施嚴謹，否認提供軍援。歐盟已於2025年10月針對涉嫌支援俄軍的泰國公司祭出制裁，並在第19套對俄制裁方案中，將協助規避制裁的實體納入重點打擊目標。泰國被點名反映出在既有路線封堵後，供應鏈正向新地點轉移。若交易在形式上合規，要定調其為政治干預具備高度難度。接下來的調查進度，以及是否增設用途申報與再出口查核機制，將決定曼谷是被視為合法的貿易轉運中心，還是被長期貼上規避制裁的「灰色通道」標籤。