我是廣告 請繼續往下閱讀

資深媒體人趙少康公開要求政府立即廢棄台美對等貿易協定，民進黨政府應撤回協議草案，並揚言立法院若敢通過，他將對相關人員提告。對此，財經專家胡采蘋發文，狠酸趙少康「搞不清楚事實」，回憶去年八月初趙少康曾信誓旦旦指稱台美稅率高達32%，公文就躺在院長抽屜，結果公布的暫行稅率僅為20%，當時論點早已被現實打臉。胡采蘋指出，台灣應趕在美國總統川普重啟「301調查」之前，加速通過台美ART協議，否則未來恐難再爭取到如此優渥的條件。她諷刺「反正台中彰化工商業界自己不在乎，我們也不用在乎。」針對趙少康揚言提告，胡采蘋質疑是否清楚法律程序，若要針對立法院通過的法律提告，必須進入憲法法庭聲請釋憲，而非一般法院。胡采蘋嘲諷，趙少康等在野勢力先前才聯手卡死憲法法庭功能，現在揚言要走法律途徑，「現在台灣的大法官會議已經被你們搞死了」，形容這場政壇戲碼如同開春後的歡樂劇，趙少康即便想告也告不成。「恭喜恭喜，得償所願，馬踏飛燕，馬年大吉。怎麼能一開春有這麼歡樂的劇情，太愛你們了。」