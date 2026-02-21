美國最高等法院20日判決美國總統川普（Donald Trump）動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收的大規模關稅措施違法。美國所有進口商品的平均關稅下降7.1個百分比，從15.4%降至8.3%，台灣出口到美國的關稅則從14.6%降到9.6%，但仍是全球排名第5高。
據總部設在瑞士的「全球貿易預警組織」（Global Trade Alert）報告，美國最高法院宣告川普政府所有依據IEEPA授權徵收的關稅均無效，包括基準關稅10%、對特定國家加徵關稅、緊急行政命令、IEEPA關稅底線等。但232條款、301條款及USMCA 與 KORUS（美韓自由貿易協定）的優惠稅率不受影響。
在判決前後，美國所有進口商品的平均關稅下降7.1個百分比，從15.4%降至8.3%，而232條款已成對大多數貿易夥伴的主要關稅工具。
由於保留了 301 條款關稅，中國仍是稅負最重的來源國，從36.8%下降到21.2%。越南10.4%位居第二、日本9.9%第三名、泰國9.7%排名第四，台灣則以9.6%位居全球第五，其中包括0.7%的一般最惠國待遇（HTS）稅率和《貿易擴張法》232條款的8.8%。
以降幅來看，台灣平均關稅下降5個百分點，與日本同屬中段水準，受惠程度不大。降幅最大的則是巴西，下降19.6個百分點、中國下降-15.6個百分點、印尼下降14.9個百分點、印度下降14.1個百分點與越南下降11.2個百分點，降幅都更大。
各產業的關稅降幅也有顯著差異。以232條款產品為主導的產業（鋼鐵、鋁、汽車）降幅較小；而以IEEPA為主要徵收工具的領域，降幅則最為顯著。
不過，川普已放話將改依《1974年貿易法》第122條款，對全球商品加徵10%的臨時新關稅，預計2月24日生效。新措施若正式上路，部分降稅效果可能會被抵銷。
我是廣告 請繼續往下閱讀
在判決前後，美國所有進口商品的平均關稅下降7.1個百分比，從15.4%降至8.3%，而232條款已成對大多數貿易夥伴的主要關稅工具。
由於保留了 301 條款關稅，中國仍是稅負最重的來源國，從36.8%下降到21.2%。越南10.4%位居第二、日本9.9%第三名、泰國9.7%排名第四，台灣則以9.6%位居全球第五，其中包括0.7%的一般最惠國待遇（HTS）稅率和《貿易擴張法》232條款的8.8%。
以降幅來看，台灣平均關稅下降5個百分點，與日本同屬中段水準，受惠程度不大。降幅最大的則是巴西，下降19.6個百分點、中國下降-15.6個百分點、印尼下降14.9個百分點、印度下降14.1個百分點與越南下降11.2個百分點，降幅都更大。
各產業的關稅降幅也有顯著差異。以232條款產品為主導的產業（鋼鐵、鋁、汽車）降幅較小；而以IEEPA為主要徵收工具的領域，降幅則最為顯著。
不過，川普已放話將改依《1974年貿易法》第122條款，對全球商品加徵10%的臨時新關稅，預計2月24日生效。新措施若正式上路，部分降稅效果可能會被抵銷。
更多「台美關稅拍板」相關新聞。