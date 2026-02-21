教育部自 2020 年起與原民會攜手推動「大專校院推動職涯輔導補助計畫」，旨在協助原住民學生探索多元職涯方向，大仁科技大學透過該計畫引導學生結合專業技能與部落需求，於去年辦理 PADI 水肺潛水證照培訓，並組團返鄉服務，成功結合專業素養與社會責任。
大仁科技大學去年獲計畫補助，特別與恆春「簡單潛水」合作，引進 PADI 水肺潛水系統化課程，此舉旨在培育海洋與潛水休閒產業所需人才，拓展原住民學生的職涯發展路徑。
取得證照後，學生於暑假組成「蘭嶼返鄉服務團」，將所學應用於部落實務。該團以聯合國永續發展目標（SDGs）為導向，結合達悟族傳統領域、在地文化健康站及非營利組織，展開淨海與淨灘行動。
此次行動不僅在於清除海洋廢棄物與維護生態，更讓學生在服務過程中思考經濟發展、觀光需求與文化保存間的平衡點。透過與部落共生的學習過程，深化學生的公民意識與對自身文化的傳承責任感。
參與計畫的休閒運動管理系四年級學生馮承皓表示，該計畫讓他能將對海洋的熱情轉化為專業技能，並獲得回饋部落的機會。社會工作系二年級學生許妤婕則提到，透過實地參與淨山與淨海，深刻感受到行動的力量，未來將持續關注環境保護與文化尊重等社會議題。
教育部青年署表示，將持續挹注資源鼓勵大專校院推動具特色之職涯輔導計畫。更多資訊可至「青年職涯輔導資訊平臺」查詢。
