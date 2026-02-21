我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文除夕出席祈福儀式，手中引鐘繩2度抖動，在網路掀起討論。前立委邱毅臉書發文指出，鄭麗文手中紅繩異常抖動，疑似神明向台灣人民發出「史無前例」的警示，暗示台灣將面臨資產被掏空的災劫，重話批評選民選出的政治人物為「災星」，讓民眾難逃此劫。此外，大年初一南投武廟祭典主委嘔吐，他解讀為關聖帝君透過人事禮數示警。國際情勢方面，邱毅表示美國最高法院針對川普關稅違法的最新裁定，指出美方須退稅1750億美元，將導致美國經濟陷入巨大動盪。他引述川普在記者會上的言論，直指此計畫利用關稅壓力，強行將台積電轉變為美積電，並將此局勢形容為「大壞蛋遇上大蠢蛋」的醜劇。邱毅質疑，台灣政府官員先前誇耀關稅調降至15%的政績，實則是落入美方設下的圈套，將台灣長年累積的民脂民膏拱手讓人。邱毅更對比過去台灣錢淹腳目的輝煌時代，感嘆台灣三代人辛苦打下的家底，如今正逐漸被榨乾，「把記憶再重刷一遍，不覺得整個過程都很可笑嗎？」甚至批評賴清德與卓榮泰等官員對外簽署的協議，在川普強硬的強盜邏輯面前，顯得格外諷刺、可笑。