▲21日五楊高架墜橋案，35歲男搭計程車時情緒失控，竟翻越高架護欄墜落，送林口長庚搶救仍不治，原因待查。（圖／翻攝畫面）

國道一號五楊高架今（21）日下午發生一起離奇的墜橋事件，一輛計程車行經北向桃園路段時，車上35歲吳姓男子情緒突然失控，要求駕駛停車讓他下車，隨後翻越高架橋護欄，墜落至桃園市蘆竹區中正北路北上匝道。警消獲報趕抵現場搶救，但吳男最終於17時23分在林口長庚醫院宣告急救無效，不幸身亡。事故發生在16時30分左右，地點位於國道1號五楊高架北向49公里處。54歲曾姓計程車駕駛表示，當時正載吳男前往台北振興醫院途中，對方突然情緒激動，大喊要下車。為了避免衝突，駕駛將車輛停靠路肩，未料吳男下車後竟翻越高架護欄，從25米高、約8層樓的高度墜落，倒臥在國道北向中正北路入口匝道路肩。當救護人員到場時，已有民眾先行實施心肺復甦術，隨後醫護人員接手後持續施作CPR，並以頸圈與長背板固定後，送至林口長庚醫院搶救，不幸的是仍未挽回性命。本案由內政部警政署國道公路警察局第一公路警察大隊負責調查，桃園市政府消防局第三大隊蘆竹分隊執行救護勤務。警方目前正釐清事發原因與詳細經過。