♈牡羊座本周運勢重點：日常

♉金牛座本周運勢重點：愛情、工作

♊雙子座本周運勢重點：工作、愛情

♋巨蟹座本周運勢重點：工作、愛情

♌獅子座本周運勢重點：愛情

♍處女座本周運勢重點：愛情

♎天秤座本周運勢重點：愛情

♏天蠍座本周運勢重點：愛情、工作

♐射手座本周運勢重點：愛情

♑摩羯座本周運勢重點：愛情

♒水瓶座本周運勢重點：愛情

♓雙魚座本周運勢重點：愛情、工作

表示，本周12星座在愛情與工作上呈現兩極走向，多數星座須提防感情變數與合作破局，像是地下戀情、小人作祟、分手危機浮現；工作面則易遇到客戶反悔、案子卡關。僅少數星座迎來轉機，包括告白成功、事業成交率提升，甚至有結婚、生子或創業契機，整體運勢考驗判斷與耐心。這周工作方面談生意的時候小心客戶反悔、毀約，生意飛走。◾ 工作、事業運： 如果有談好的生意小心被取消。◾ 愛情、桃花運： 身邊很少出現真心的桃花，對象來去快速。這周愛情方面小心另一半有地下戀情，會跟你分手。◾ 工作、事業運： 小心小人，是讓你破財的類型。◾ 愛情、桃花運： 小心遇到假面情人，背著你偷吃，有分手的可能。這周工作愛情方面都有小三、小人的存在，高潮迭起。◾ 工作、事業運： 小人、貴人並存，有好有壞。◾ 愛情、桃花運： 桃花旺，對象一個接一個，但是小心有爛桃花。這周工作愛情方面都要小心有意外，而且失控。◾ 工作、事業運： 小心客戶、老闆的火氣不小，會讓你受傷喔！◾ 愛情、桃花運： 小心吵架、分手。這周工作愛情方面都差了臨門一腳，工作難談成、愛情難有結果。◾ 工作、事業運： 有點障礙，客戶可能會猶豫、反悔。◾ 愛情、桃花運： 有桃花出現，但是對方沒那麼喜歡、喜新厭舊。這周愛情方面有告白成功的好運。◾ 工作、事業運： 有好運，成交率大。◾ 愛情、桃花運： 有一見傾心的好桃花出現，主動追求會有好結果的。這周愛情方面另一半開始有距離感，沒時間陪你，就要小心是警訊。◾ 工作、事業運： 生意慘澹。◾ 愛情、桃花運： 小心另一半劈腿、行蹤不明。這周愛情方面可以換成細火慢燉的方式，比較容易有下一步。◾ 工作、事業運： 如果有工作計畫現在不是時候。◾ 愛情、桃花運： 現在還不是給承諾的時候。這周愛情方面面臨分手，雙方的關係降到冰點。◾ 工作、事業運： 談合作、案子容易不順。◾ 愛情、桃花運： 有分手的可能。這周愛情工作方面不甚理想，景氣蕭條，愛情不如意。◾ 工作、事業運： 你會發現經濟不景氣的問題，而且沒得賺的感覺。◾ 愛情、桃花運： 如果有對象的話，對方對你沒有多少喜歡，你會不太滿足。這周工作愛情方面都有開花結果的機會，面臨人生大事，結婚生子、工作更上一階。◾ 工作、事業運： 有獨立門戶的機會，比方說開公司。◾ 愛情、桃花運： 有結婚的機會攜手步入禮堂。這周工作愛情方面都會讓你失望，沒有好的結果。◾ 工作、事業運： 難成交，需要談很久。◾ 愛情、桃花運： 如果有對象的話，對方遲遲不給承諾。