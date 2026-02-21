我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大年初五位於北市大安區的醫美診所團拜遭槍擊，董座腿中彈、2員工遭流彈波及受傷，疑似與財務糾紛有關，警方追緝槍手。（圖／翻攝畫面）

今（21）日大年初五，不少公司行號舉辦開工儀式，台北市大安區卻傳出槍響。位於復興南路與仁愛路口附近的一家醫美診所，中午12時許舉行新春團拜時，65歲蕭姓負責人突遭一名戴鴨舌帽、口罩的男子闖入連開4槍，造成蕭男右小腿中彈，另有兩名女員工分別腹部及小腿遭流彈擦傷。所幸3人送醫後均無生命危險。警方指出，犯嫌疑似事先步行至診所所在大樓一樓埋伏，趁團拜時行兇。附近住戶起初誤以為是鞭炮聲。犯嫌開槍後徒步離開，並在附近巷弄內變裝逃逸。大樓保全目擊過程，事後已配合警方製作筆錄。由於診所位於大樓8樓，犯嫌未上樓犯案，而是掌握人員下樓團拜的時機行兇，且射擊部位集中在小腿，警方初步研判帶有警告意味，不排除是預謀犯案。據了解，蕭姓負責人過去曾與友人有金錢糾紛。2016年間，蕭男曾借款給高姓友人周轉，對方無力償還後，將所經營的電子公司轉讓給蕭。未料公司在蕭男經營下營運好轉，甚至上市上櫃，傳出讓高姓友人心生不滿，並曾找來天道盟王姓男子介入協調。蕭男最後拿出1千萬元欲了結糾紛，但王男疑涉「黑吃黑」，還意圖介入公司經營，最終蕭男報警處理。警方表示，目前不排除任何犯案動機，正清查相關人際與財務關係，全力追緝槍手到案。