台灣PC「雙A」品牌，華碩（Asus）、宏碁（Acer）因「高效率影像編碼」（HEVC）的編解碼器權利金，被諾基亞（Nokia）提起訴訟，德國法院近日暫時中止兩家企業在德銷售部分筆電、桌機，網站也被全面關閉。宏碁回應，評估本案對公司營運與財務並無重大不利影響；華碩則說，正評估採取進一步法律行動，期盡快達成公平的解決方案。由於諾基亞（Nokia）因「高效率影像編碼」（HEVC）的編解碼器權利金，對華碩（Asus）、宏碁（Acer）提起訴訟，成功爭取德國法院對這兩家製造商發布禁令，禁止他們在德國「提供、投放市場、使用、進口或持有此類設備」。對此，宏碁說明，公司一向尊重智慧財產權。依據德國慕尼黑地方裁定，宏碁已暫停在德國市場銷售部分受影響的產品。公司表示，先前已於英國法院取得有利判決，確認公司有權取得公平合理的授權條件，宏碁對自身法律立場具充分信心，將採取一切必要法律行動。同時，宏碁已完成技術迴避設計準備，可依法迅速恢復供應，將市場影響降至最低，強調公司旗下包括顯示器、路由器、電動滑板車及配件等多項產品類別不受影響，可在德國持續銷售，評估對公司營運與財務並無重大不利影響。華碩則指出，裁決影響到部分使用HEVC技術的華碩電腦產品，目前已暫時關閉在德國的官方網站和線上商店，而在德國的所有售後服務均正常運作，現有客戶將繼續獲得不間斷的支持，完全遵守法院現行命令。華碩正評估採取進一步法律行動，期盡快達成公平的解決方案。